Murat Göğebakan eski eşi Sema Bekmez'in ölüm haberi sonrası Murat Kekilli'den olay olan yorum

Murat Kekilli, merhum Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in vefatının ardından gündem olan bir yorumda bulundu.

Kekilli, "Dünya kimseye kalmıyor! Sema Pekmez hayatını kaybetmiş" şeklinde bir tweet attı. Murat Kekilli'nin bu tweetini imalı bulanlar, "Ölünün arkasından konuşulmaz" diyerek tepki gösterdi.

Kekilli ise gelen yorumlar üzerine şu yorumda bulundu: "Kardeşim ben sadece Sema Pekmez de hayatını kaybetmiş dedim. Onunla ilgili yorum yapmak bana düşmez. Lakin Murat benim samimi arkadaşımdı. Mekanı da cennetin baş köşesi olsun. Normal hastalığından daha derin acılar çektiğini de biliyor musun? Allah rahmet eylesin."

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN TERK ETMİŞTİ

Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı.

