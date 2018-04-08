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Murat Karabova, Deniz Seki'nin peşinde...

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova, şu sıralar Deniz Seki'ye kafaya takmış durumda...

Murat Karabova, Deniz Seki'nin peşinde...

Seda Sayan ile galerici Murat Karabova 2017 yazında 3 ay flört etmişti. Murat Karabova sonraki zamanlarda Seda Sayan’a dönmek istedi ancak ilişkileri arkadaşlıkla sınırlı kaldı. Murat Karabova şimdi de Deniz Seki’nin 3 haftadır her salı akşamı sahneye çıktığı Taksim’deki ‘People’ gece kulübüne abone oldu!

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GECEDE 7 BİN TL HARCIYOR

Murat Karabova Deniz Seki'nin konserlerini kaçırmıyor. Popçuyu en önden izliyor. Şampanyalar açtırıyor, kulisine çiçekler gönderiyor. Bir gecede neredeyse 7 bin lira harcıyor.

Murat Karabova, Seda Sayan’ı da böyle etkilemişti. Küçük bir not: Deniz Seki nişanlısı Faruk Salman’dan Ekim’de ayrılmıştı. Mide küçültme ameliyatı ile 15 kilo verip 70’e düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki Murat Karabova seda sayan

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