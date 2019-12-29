Murat Kekilli'den yerli otomobil şarkısı

Kekilli, yaptığı açıklamada, "Aç gözlerini, şöyle bir bak / Toprağına, suyuna, havasına bak / Ay-yıldız düşmüş üstüne / Türkiyem ayağa kalk" sözleriyle dikkati çeken şarkısını, 7 yıl kadar önce bestelediğini belirterek, "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtılmasıyla büyük bir sevinç yaşayan halkın, milli ve beraberlik duygularına tercüman olacağını ve bütünleştireceğini söyledi.

Şarkının daha çok marş özelliklerine sahip olduğunu ve sadece bir dörtlüğünü kullandığını ifade eden Kekilli, şarkının tamamını daha ilerleyen zamanlarda kullanılacağını dile getirerek, "İnsanlardan, beklediğimizin çok üzerinde güzel tepkiler geldi. Şarkının bütününü merak ediyorlar, onu da 2022'de arabamız tamamlanınca dinleyeceğiz." şekilde konuştu.

Kekilli, Türkiye'nin otomobil ile gerçekleştirdiği atılımla ilgili çok büyük bir heyecan içerisinde olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların kültüründe doğdum-büyüm, bu topraklara, halkımıza, insanımıza, milletime, vatanıma çok şey borçluyum. Bu topraklarda yeşerdim ve teveccüh gördüm, bu nedenle bu topraklarda herhangi birinin yaptığı güzel bir şey toplumun bir bireyi olarak bana da sirayet ediyor. Ülkemde olan her güzel şeyden mutlu oluyor ve gurur duyuyorum. İlk tepkilerim her zaman olumludur. Yani ilk tepkim optimisttir, pesimist değildir. Güzel bir şeyler olduğunu hissettiğimde arkasında olumsuzluk aramam 'Ülkemde güzel şeyler oluyor' diye bakarım. Bu bakış sadece yakın çevremizi değil genel olarak toplumu da olumlu motive eder ve iyiliğin-güzelliğin yayılmasına evrensel nedenler oluşturur. Ülkemizde güzel gelişmeleri takdir etmeli, desteklemeliyiz. Çünkü bu ülke hepimizin ülkesi."