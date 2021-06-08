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Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu

08.06.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da tamirdeyken çalındıktan sonra mahallede terk edilmiş olarak bulunan cip, ünlü sanatçı Murat Kekilli'ye teslim edildi.

Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu

Adana’da sanatçı Murat Kekilli’nin tamirdeyken çalınan cipi terk edilmiş olarak bulundu.

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YOL ORTASINDA BULDULAR

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen vatandaşlar yol ortasında 34 H.... plakalı cipin terk edilmiş halde olduğunu görünce polise haber verdi.

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MURAT KEKİLLİ'YE AİT ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler plakadan cipi sorguladığında 3 Haziran günü Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir oto tamirhanesinden cipin çalındığını belirledi. Ayrıca polis yaptığı ruhsat incelemesinde cipin ünlü sanatçı Murat Kekilli’ye ait olduğunu saptadı. Polis ekipleri cipte inceleme yaptı. Yapılan incelemede cipin bagajından Kekilli’nin fotoğrafları da çıktı. Polis zanlıları bulmak için cipte parmak izi çalışması yaptıktan sonra Kekilli ile irtibata geçip cipi teslim etti.

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Bu arada, Kekilli aracının çalınması ve geri bulunmasına twitter hesabından şöyle tepki verdi:

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"Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kekilli
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