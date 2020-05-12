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Murat Övüç babasının mezarı başında video çektirdi: Siyah granit yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 01:58 | Son Güncelleme

Yaptıkları ve açıklamalarıyla son zamanlarda gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, modacı Nur Yerlitaş'ın ardından bu kez babasının mezarında video çektirdi.

En son hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın mezarında ağlarken videosunu çektiren ve Yerlitaş'ı Instagram'da da etiketleyerek 'reklam yapıyor' şeklinde tepkilerin hedefi olan Övüç, babasının mezarı başında çektirdiği videoyu paylaştı.

Murat Övüç, babasının mezarı başında "Bayram yaklaşıyor. Kabristanlara ziyarete geleceğiz. Onları da güzelleştirmemiz lazım. Bakın benim babamın mezarı siyah granit yapıldı" dedi.

NUR YERLİTAŞ'IN MEZARINDA ÇEKİLDİĞİ VİDEO TEPKİ TOPLAMIŞTI

Övüç, hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın mezarını ziyaret ederek dua okutmuş ancak Övüç'ün burada yaptığı ziyareti video çektirmesi sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini toplamıştı.

Övüç’ün, mezar başında ağlarken kendini videoya çektirmesi ve ölmüş bir kişiyi Instagram'da etiketleyerek paylaşım yapması eleştirilere neden olmuştu.

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