MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Övüç Darülaceze Başkanı'na tepki göstermişti! Yanıt geldi

Murat Övüç Darülaceze Başkanı'na tepki göstermişti! Yanıt geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 10:09 | Son Güncelleme

Murat Övüç, Darülaceze Başkanı'na bağırarak çektiği videosu ile tepki topladı. Sürekli yardım ettiğini ve karşılığında bir teşekkür almadığını belirten Övüç'e cevabı başkan yardımcısı verdi.

Çektiği videolarla ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Murat Övüç, son olarak Darülaceze’den tepki aldı. Polislere yardım ettiğini ama polislerin yardımı kabul etmeyip kendisine ‘İğrençsin’ dediğini söyleyen Övüç, paylaştığı bir video ile de Darülaceze başkanına bağırdı.

Murat Övüç'ten Süleyman Soylu açıklaması! 'Yola devam'Murat Övüç'ten Süleyman Soylu açıklaması! 'Yola devam'

“Bundan sonra hiçbir kuruma yardımda bulunmayacağım. Çünkü kurumlar kıymet bilmiyor” diyen Övüç şöyle devam etti: “Haftanın üç günü Darülaceze’ye gidip yardım ediyorum. Şu Darülaceze’nin başkanı kimdir, kimdir buranın başkanı. Bir teşekkür edeceksin. Aylardır gelip yardım ediyorum oraya, bir teşekkür edeceksin…”

Bunun üzerine Darülaceze’den yanıt gecikmedi. Başkan yardımcısı Ahmet Malatyalı açıklamasında şunları söyledi: “Darülaceze gösteriş yapanların değil, gönülden verenlerin desteği ile 126 yıldır hizmetine devam ediyor ve edecektir. Bizim kusurumuz sosyal ağlarda sizi takip etmemek. Ama sizin kusurunuzsa edepsizce Darülaceze başkanına hitap etmeniz. Önce siz aynı platformda daha kibarca hitap ediniz. Sonrasında biz de size ‘Okkalı bir teşekkür ederiz’ sizi de gönülden verenlerin arasında görmek isteriz.” (Sözcü)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç, Murat Övüç Darülaceze Başkanı,

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Çılgın dezenfektan önerisi denenen Trump yine şaşkına çevirdi

Çılgın dezenfektan önerisi denenen Trump yine şaşkına çevirdi

Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor: Hayatım tehlikede

Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor: Hayatım tehlikede

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Sevgilisinin evine girerken yakalandı! İşleri kardeşine kaldı

Sevgilisinin evine girerken yakalandı! İşleri kardeşine kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Kardashian’ın YouTube kanalını hacklediler! 'Porno yıldızı' notu

Tepkilerden sonra hacklendi! 'Porno yıldızı'

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Kylie Jenner yeni malikanesinde tatil keyfi yapıyor

Yeni malikanede tatil keyfi! Olay pozlar

Nesrin Cavadzade'ye takipçileri tepki gösterdi: Sakın yapma!

Takipçileri tepki gösterdi: Sakın yapma!

Araları açıktı! Hadise, Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini alınca...

Araları açıktı! Hadise, Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini alınca...

Survivor Barış ve Birce Akalay kuzen çıktı

Güzel oyuncunun kuzeni çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.