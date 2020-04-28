Murat Övüç Darülaceze Başkanı'na tepki göstermişti! Yanıt geldi

Çektiği videolarla ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Murat Övüç, son olarak Darülaceze’den tepki aldı. Polislere yardım ettiğini ama polislerin yardımı kabul etmeyip kendisine ‘İğrençsin’ dediğini söyleyen Övüç, paylaştığı bir video ile de Darülaceze başkanına bağırdı.

“Bundan sonra hiçbir kuruma yardımda bulunmayacağım. Çünkü kurumlar kıymet bilmiyor” diyen Övüç şöyle devam etti: “Haftanın üç günü Darülaceze’ye gidip yardım ediyorum. Şu Darülaceze’nin başkanı kimdir, kimdir buranın başkanı. Bir teşekkür edeceksin. Aylardır gelip yardım ediyorum oraya, bir teşekkür edeceksin…”

Bunun üzerine Darülaceze’den yanıt gecikmedi. Başkan yardımcısı Ahmet Malatyalı açıklamasında şunları söyledi: “Darülaceze gösteriş yapanların değil, gönülden verenlerin desteği ile 126 yıldır hizmetine devam ediyor ve edecektir. Bizim kusurumuz sosyal ağlarda sizi takip etmemek. Ama sizin kusurunuzsa edepsizce Darülaceze başkanına hitap etmeniz. Önce siz aynı platformda daha kibarca hitap ediniz. Sonrasında biz de size ‘Okkalı bir teşekkür ederiz’ sizi de gönülden verenlerin arasında görmek isteriz.” (Sözcü)