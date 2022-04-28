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  4. Murat Övüç para itirafıyla olay oldu! "Parayla herkesin ağzını kapatıyorum"

Murat Övüç para itirafıyla olay oldu! "Parayla herkesin ağzını kapatıyorum"

28.04.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olarak katılan Murat Övüç, kendisiyle ilgili şaşırtan bir 'arkadaşlık' itirafında bulundu. Fenomen ismin kendisine sorulan soruya verdiği yanıt Armağan Çağlayan'ı şaşırtırken, Övüç'ten para ile ilgili de çok konuşulacak bir yorum geldi.

Murat Övüç para itirafıyla olay oldu! "Parayla herkesin ağzını kapatıyorum"

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç son dönemde açıklamalarıyla sıkça gündeme geliyor. Övüç, bu defa Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Ünlü gazetecinin programında samimi itiraflarda bulunan Övüç'e Armağan Çağlayan tarafından sırayla sorular soruldu.

FENOMEN İSİMDEN ŞAŞIRTAN 'PARA' İTİRAFI!

Çağlayan'ın sorduğu "Sakın başkasına söyleme diye tembihlenen bir konuyu en yakın kankana anlatman normal midir?" sorusuna ise Övüç şöyle yanıt verdi:

"Şimdi o dostuna göre değişir. Benim bugüne kadar hiç dostum olmadı. Dost diyebildiğim dostlarım, arkadaşlarım oldu ama çok sırtımdan vuruldum."

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"GÜVEN MEKANİZMAM ÇOK KIRILDI"

Çok özel ve benim özelim diyerek anlattığı şeyleri hep başka yerlerden duyduğunu söyleyen Murat Övüç, soruya "Güven mekanizmam çok kırıldı. Anlatmak normal değil bence sende kalmalı. Anlatmamalısın." şeklinde yanıt verdi.

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"EN BÜYÜK DOSTUM PARA"

Övüç, ayrıca paraya bakışı hakkında "Hiç dostum ,yok en büyük dostum para." açıklamasını yaptı.

"PARAYLA HERKESİN AĞZINI KAPATIYORUM"

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Parayla her şeyi çözdüğünü söyleyen fenomen isim "Parayla tak tak herkesin ağzını kapatıyorum. En büyük dostum dolar, euro." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Murat Övüç
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