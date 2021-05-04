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  4. Murat Övüç'ün acı günü! Annesinin ölüm haberiyle yıkıldı

Murat Övüç'ün acı günü! Annesinin ölüm haberiyle yıkıldı

04.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün koah hastası annesi hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan Övüç'ten ilk açıklama geldi.

Murat Övüç'ün acı günü! Annesinin ölüm haberiyle yıkıldı

Annesinin ani vefatı sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Övüç, "Canım annemi kaybettim, ciğerim yanıyor" dedi.

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Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Seren Serengil ve Gülben Ergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü, Murat Övüç'e başsağlığı dileklerini iletti.

Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?


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Murat Övüç
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
annenin allahtan rahmet diliyorum ama seni hiç sevmiyorum
Allah rahmet etsin. Bu dünyayı anlamak güç...

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