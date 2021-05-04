Murat Övüç'ün acı günü! Annesinin ölüm haberiyle yıkıldı

Annesinin ani vefat\u0131 sonras\u0131 b\u00fcy\u00fck bir \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fayan \u00d6v\u00fc\u00e7, "Can\u0131m annemi kaybettim, ci\u011ferim yan\u0131yor" dedi.\n\nMehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Seren Serengil ve G\u00fclben Ergen ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da \u00fcnl\u00fc, Murat \u00d6v\u00fc\u00e7'e ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileklerini iletti.\n\n Murat \u00d6v\u00fcn\u00e7 kimdir? Murat \u00d6v\u00fcn\u00e7 ka\u00e7 ya\u015f\u0131nda, nereli ve ne i\u015f yap\u0131yor?\n
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