Murat Övüç'ün acı günü! Annesinin ölüm haberiyle yıkıldı

Annesinin ani vefatı sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Övüç, "Canım annemi kaybettim, ciğerim yanıyor" dedi.

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Seren Serengil ve Gülben Ergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü, Murat Övüç'e başsağlığı dileklerini iletti.



