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  4. Murat Övüç'ün oğlu nişanlandı! Geline 2 kilo altın takıp paylaştı

Murat Övüç'ün oğlu nişanlandı! Geline 2 kilo altın takıp paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.06.2024 08:18
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"10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" diyerek adından söz ettiren fenomen Murat Övüç oğlunun nişanında gelinine 2 kilo altın taktı.

Murat Övüç'ün oğlu nişanlandı! Geline 2 kilo altın takıp paylaştı

Sosyal medyada zaman zaman skandal açıklamalarıyla dikkat çeken Murat Övüç ne yapsa olay oluyor.

Lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Övüç bunu göstermekten de çekinmiyor. Son olarak "Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" diyen Övüç kendisi gibi zaman zaman skandallara karışan oğlunun nişanıyla dikkat çekti.

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Burakcan Övüç bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nişan yaptı.

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Fenomen Övüç nişanda siyah takım elbisesiyle boy gösterip gelinine taktığı altınları da sosyal medyadan paylaştı.

Murt Övüç'ün gelinine 2 kilo altın takması da sosyal medyada gündem oldu. Fenomen takıları taktığı anları da sosyal medyadan göstermeyi ihmal etmedi.


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Murat Övüç
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