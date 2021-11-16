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Murat Yıldırım Aziz setinden paylaştı: Bu selfieler sizin için

16.11.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ramo'nun ardından Show TV'nin yeni dizisi Aziz ile ekranlara döndü. Yıldırım, cuma akşamına damga vuran Aziz dizisinin setinden çektiği kareleri paylaştı.

Murat Yıldırım Aziz setinden paylaştı: Bu selfieler sizin için

Show TV’nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın gerçekleştirdiği yeni dizisi Aziz, 5 Kasım Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 1930'ların Antakya'sında geçen hikaye izleyicileri ekran başına kilitledi.

İki sezon rol aldığı Ramo'nun final yapmasının ardından bu defa bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıkan Murat Yıldırım da oyunculuk performansıyla beğeni topladı.

Murat Yıldırım, Aziz setinde oyuncu arkadaşları Simay Barlas, Güven Murat Akpınar ve Damla Sönmez ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Yıldırım paylaşımına "Bu selfieler sizin için" notunu yazdı.

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Ünlü oyuncunun paylaşımına bir saat içinde yüz binden fazla beğeni geldi.

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