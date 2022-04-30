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Murat Yıldırım'dam 'Aziz' açıklaması

30.04.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen izlenen dizisi 'Aziz'de rol alan Murat Yıldırım, "Gayet güzel gidiyor. Sezon sonuna doğru geldik, yorulduk. Bize gelen tepkiler de çok güzel. Yeni sezon olup, olmayacağı ise bu ay içinde belli olur" dedi.

Murat Yıldırım'dam 'Aziz' açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu şirketin yapımını üstlendiği ve 5 haftada çekimleri tamamlanan polisiye-komedi türündeki "Aynasız Haluk" adlı filmin galası gerçekleştirildi. Geceye katılan Murat Yıldırım (43), basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aziz'de rol alan Yıldırım, "Tolgahan’a destek olmak için geldim." şeklinde konuştu.

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"AZİZ' GAYET GÜZEL GİDİYOR"

"Aziz" hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Dizimiz gayet güzel gidiyor. Sezon sonuna doğru geldik, yorulduk. Bize gelen tepkiler de çok güzel. Yeni sezon olup, olmayacağı ise bu ay içinde belli olur. Ayrıca hem sinema, hem de dijitale bir projemiz olacak. Bayramda da bir plan yapmadık henüz. Evdeyiz büyük ihtimalle." dedi.

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