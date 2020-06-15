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Murat Yıldırım'dan hayranlarına jest!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Hayranlarına yaptığı sürprizlerle sık sık gündeme gelen oyuncu Murat Yıldırım'dan bir jest daha geldi.

Murat Yıldırım'dan hayranlarına jest!

Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda eşi İman Elbani ile paylaştığı bir fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına tişörtünü ve şapkasını kargo aracılığıyla gönderdi.

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