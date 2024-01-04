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  4. Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'yi daha fazla görebilmek için karavanı eve çevirdi

Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'yi daha fazla görebilmek için karavanı eve çevirdi

04.01.2024 09:33 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide boy gösteren Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu. Bir kızı olan Yıldırım eşini daha fazla görebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani Ekim 2022'de kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti. Yoğun tempoda çalışan Yıldırım eşini daha fazla görebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Birsen Altuntaş'a konuşan ünlü oyuncu "Yoğun olmayı, çalışmayı çok seviyorum. Boş zamanlarımda da yine ailemleyim. Film çekerken, dizi çekerken, reklam çekerken, ailemle birlikteyim" dedi.

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Murat Yıldırım karısını görebilmek için karavanı bir yaşam alanına çevirdi ve şunları söyledi:

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"İman'la beraber vakit geçirmeliyiz. Sonuçta bizim karavanımız var; orası bizim evimiz... Ev ortamı oluşturduk kendinize... Haftanın 6 gün neredeyse çekim oluyor, bundan şikayetçi değilim... Bazen karavana Miray da geliyor. Ara boşluklarım oluyor. Hep onların programlarını yapıyorum. Uyku saatine göre evin yakınlarında olduğu zaman mutlaka Miray gelir, öbür türlü sabahleyin çıkarken uyuyor oluyor. Akşam döndüğümde uyuyor oluyor, öbür türlü bebeğimi hiç göremiyorum."

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Murat Yıldırım anne ele söyledi
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