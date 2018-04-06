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Murat Yıldırım’ı daha önce hiç böyle görmediniz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Oyuncu-sunucu Murat Yıldırım, Özbek yapımı ‘Scorpion’ adlı psikolojik gerilim filminde rol aldı

Murat Yıldırım’ı daha önce hiç böyle görmediniz!

Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek yönetmen Muhlisa Azizova'nın, 'Scorpion' adlı psikolojik- gerilim filminde rol aldı. İki kardeşin hayat hikayesini anlatan filmin çekimleri; Özbekistan, Rusya ve Fas'ta yapıldı.

Yıldırım'ın sahneleri ise Özbekistan'ın Buhara kentinde çekildi. Önceki gün filmin Özbekistan'daki basın toplantısına katılan Yıldırım, şunları söyledi: "Uluslararası cinayetlerin işlendiği bir film.

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Senaryonun yazılış biçimi beni etkiledi. Filmi Cannes'da ödül almış genç bir yönetmen çekti. Burada olmam için şartlar hazırdı. Filmdeki aktörler uluslararası üne sahip. Dörtbeş aktörle sahnem vardı, hepsiyle de iyi anlaştım. Güzel bir iş oldu."

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Özbekistan'da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Yıldırım, "Türkiye'deki Özbek arkadaşlardan, rol aldığım dizilerinin burada da izlendiğini biliyordum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat yıldırım Scorpions

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