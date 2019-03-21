Murat Yıldırım'ın eşi Imane Elbani'nin makyajsız hali şoke etti

'Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Faslı model Imane Elbani ile mutlu evliliğiyle dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncunun eşiyle çektirdiği bir fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü.

Imane Elbani'nin makyajsız olduğu fotoğrafa yorum yağdı.

Kimi Faslı modelin makyaj güzeli olduğunu savunurken birçok sosyal medya kullanıcısı da "Böyle de güzel. Önemli olan ruh güzelliği, Murat Yıldırım onu her haliyle seviyor demek ki" yorumlarını yazdı.

Faslo modeli makyajsız haliyle tanımak imkansız.



