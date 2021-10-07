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Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Aziz'den ilk fragman yayınlandı! İşte Aziz dizisi konusu ve oyuncu kadrosı

07.10.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Aziz'in ilk fragmanı yayınlandı. Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi 1930'lu yıllarda geçecek. Son olarak Ramo'da rol alan Murat Yıldırım ise dönem dizisi Aziz'deki rolüyle hayranlarını şaşırtacak. Yayın tarihi henüz açıklanmayan Aziz'den ilk fotoğraflar da geldi.

Son olarak Ramo dizisinde başrol oynayan Murat Yıldırım, bu defa dönem dizisi Aziz ile ekranlara dönüyor. Yıldırım, Ramo'daki rol arkadaşı usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile yeni dizide de birlikte rol alacak.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan ve İmren Şengel eşlik ediyor.

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Show TV'de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Aziz'in proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan yapıyor.

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AZİZ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir.

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Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

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İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur.

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Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır.

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Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

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Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

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Show TV Murat Yıldırım Ahmet Mümtaz Taylan Damla Sönmez Fırat Tanış Simay Barlas
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