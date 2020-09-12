Murat Yıldırım: Sette kaza geçirdim

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım, dün akşam çekim bittikten sonra soluğu, kendisini bekleyen eşi İmane Elbani'nin yanında aldı.

Karavanda dizi çekimleri için giydiği kıyafetleri değiştiren Yıldırım, arabasına binerken gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

41 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Murat Bey settesiniz, her şey yolunda mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Arkadaşlar öncelikle sosyal mesafeyi koruyalım. 6 aydır bekliyoruz, çok özledik, çok heyecanlıyız. Bu hafta başlıyoruz, evet sette bir kaza geçirdim. Aksiyon sahnesiydi, bu sene aksiyonlar arttığı için olur böyle kazalar, gayet iyim. Bugün de eşim ziyaretime geldi sağ olsun.



Basın mensuplarının "Bebek düüşünüyor musunuz, hayırlı, mutlu bir haber alacak mıyız?" sorusu, oyuncuyu ve eşi İmane Elbani'yi kahkahalara boğdu.

