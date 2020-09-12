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Murat Yıldırım: Sette kaza geçirdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, geçtiğimiz akşam çekim sonrası kendisini bekleyen eşi İmane Elbani'nin yanına gitti. Dizi için giydiği kıyafetlerini değiştiren Yıldırım, arabasına binerken muhabirin sorularını yanıtladı. Sette kaza geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Aksiyon sahnesiydi, bu sene aksiyonlar arttığı için olur böyle kazalar, gayet iyim" dedi.

Murat Yıldırım: Sette kaza geçirdim

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım, dün akşam çekim bittikten sonra soluğu, kendisini bekleyen eşi İmane Elbani'nin yanında aldı.

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Karavanda dizi çekimleri için giydiği kıyafetleri değiştiren Yıldırım, arabasına binerken gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

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"SETTE KAZA GEÇİRDİM"

41 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Murat Bey settesiniz, her şey yolunda mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

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Arkadaşlar öncelikle sosyal mesafeyi koruyalım. 6 aydır bekliyoruz, çok özledik, çok heyecanlıyız. Bu hafta başlıyoruz, evet sette bir kaza geçirdim. Aksiyon sahnesiydi, bu sene aksiyonlar arttığı için olur böyle kazalar, gayet iyim. Bugün de eşim ziyaretime geldi sağ olsun.

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Basın mensuplarının "Bebek düüşünüyor musunuz, hayırlı, mutlu bir haber alacak mıyız?" sorusu, oyuncuyu ve eşi İmane Elbani'yi kahkahalara boğdu.

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