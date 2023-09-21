Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'lı Teşkilat'a yeni oyuncu! O isim kadroda

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın 4. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk bölümü ekim ayında yayınlanması planlanan dizinin kadrosuna yeni isimler de dahil olıyor.

Murat Yıldırım'ın başrolünü oynadığı dizinin ekibine bu sezon Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Selin Genç, Tuğçe Açıkgöz ve Ceyhun Mengiroğlu dahil olmuştu. Ekibe son olarak bir yeni oyuncu daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melisa Akman dizinin kadrosuna dahil oldı. Akman, Teşkilat'ta Nazlı rolüne hayat verecek ve bomba uzmanı bir ajanı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Melisa Akman, 2 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşadı. Daha sonra Şarkı Söyleyen Kadınlar, Ümmü Sibyan: Zifir, Koca Dünya ve Borç Harç gibi sinema filmlerinde rol aldı.