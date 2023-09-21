MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'lı Teşkilat'a yeni oyuncu! O isim kadroda

Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'lı Teşkilat'a yeni oyuncu! O isim kadroda

21.09.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 sezondur TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal'ın kadrodan ayrılmasıyla yerine Aybüke Pusat ile anlaşılmıştı. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken kadroya yeni bir isim daha dahil oldu.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın 4. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk bölümü ekim ayında yayınlanması planlanan dizinin kadrosuna yeni isimler de dahil olıyor.

Murat Yıldırım'ın başrolünü oynadığı dizinin ekibine bu sezon Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Selin Genç, Tuğçe Açıkgöz ve Ceyhun Mengiroğlu dahil olmuştu. Ekibe son olarak bir yeni oyuncu daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melisa Akman dizinin kadrosuna dahil oldı. Akman, Teşkilat'ta Nazlı rolüne hayat verecek ve bomba uzmanı bir ajanı olarak seyirci karşısına çıkacak.

melisa akman 3

Melisa Akman, 2 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

melisa akman 2

İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşadı. Daha sonra Şarkı Söyleyen Kadınlar, Ümmü Sibyan: Zifir, Koca Dünya ve Borç Harç gibi sinema filmlerinde rol aldı.

melisa akman 1

İlginizi Çekebilir

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

 Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

 Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz!

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz!

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızıyla iç çamaşırlı pozları eleştiriliyordu! Bakın ne dediKızıyla iç çamaşırlı pozları eleştiriliyordu! Bakın ne dedi
İddialı dekolteyle galada! Frikik vermemek için...İddialı dekolteyle galada! Frikik vermemek için...
Bebeğinin adı ne olacak? 'Herkesin aşina olduğu...' Bebeğinin adı ne olacak? 'Herkesin aşina olduğu...'
Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Aybüke Pusat teşkilat sarp

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Araba yarışını bastı! Kıyafetlerini çıkarttı

Araba yarışını bastı! Kıyafetlerini çıkarttı

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.