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  4. Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları Miray ile ilk pozlarını paylaştı!

Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları Miray ile ilk pozlarını paylaştı!

11.10.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında Faslı güzel Iman Elbani ile evlenen ünlü oyuncu Murat Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmuştu. Yıldırım, eşi ve kızı Miray ile çekildiği ilk pozu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları Miray ile ilk pozlarını paylaştı!

Şu sıralar Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Murat Yıldırım, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Murat Yıldırım daha önce eşine hakaret eden bir takipçisine tepki göstermiş, Iman Elbani'nin 5 kez bebek kaybettiğini söylemişti. Çift sonunda mutluluğu yakaladı.

"ÇOK UZUN ZAMANDIR DUA ETTİNİZ, İYİ DİLEKLERDE BULUNDUNUZ..."

Iman Elbani ile kızlarına kavuşan Murat Yıldırım, "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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KIZLARIYLA İLK POZ! "YILDIRIM AİLESİ"

Yıldırım çifti kızları Miray ile çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan ikili altına, "Yıldırım Ailesi" notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

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