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Müsaade eş anlamlısı nedir? Müsaade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizin kelime haznesi oldukça geniştir. Bir kelimenin birden fazla anlamı bulunabilir. Hem kelime hem de anlam bakımından bu kadar geniş bir hazne, eş anlamlılık durumuna zemin hazırlamıştır. Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamı sözcükler demekteyiz. Müsaade kelimesi de eş anlamlılık durumuna sahip bir kelimedir. Peki, müsaade kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Müsaade eş anlamlısı nedir? Müsaade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemiz tarihimiz boyunca birçok dilden kendi bünyesine kelimeler eklemiştir. Türkçe oldukça zengin bir dil olarak bilinmektedir. Müsaade kelimesinin kökeni Türkçe değildir. Arapça kökenli olan müsaade kelimesi Arapçada "yardımlaşma, yardım, yarlık, el verme, kolay kılma" anlamlarına gelen "musāʿade" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin eski dönemlerinde de yardım etme, el verme gibi anlamlarda kullanılsa da 19. yüzyıldan sonra "izin" anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Müsaade kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • İzin, icazet, ruhsat
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Müsaade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Müsaade kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimelerin bir kısmı Farsça ve Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerdir. Müsaade eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde müsaade kelimesi yerine tercih edilebilen alternatif kelimelerdir. Cümlelerde müsaade kelimesi yerine müsaade eş anlamlısı kelimeleri kullanmamızda herhangi bir sorun yoktur. Bu kelimeler her ne kadar farklı şekillerde ifade edilseler de karşıladıkları anlam aynıdır. Bu sayede cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik ya da bozukluk meydana gelmez. Müsaadenin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Cevaz
  • Destur
  • İzin
  • Ruhsat

Cevaz ve destur kelimeleri eskimiş tabirler olduğu için konuşma dilinde pek sık tercih edilen kelimeler değildir. Ancak izin ve ruhsat kelimeleri en az müsaade kelimesi kadar kullanılan kelimelerdir.

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Müsaadenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müsadenin eş anlamlıları ile çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Müsaade kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • İzin verirseniz başkanla birebir görüşmek isterim.
  • Buraya izin almadan giremezsiniz.
  • Benden izin istemeden bilgisayarı açmayın.
  • Bisikletlere izin verin de geçsinler.
  • İznin olursa bugün yeniden görüşelim.
  • Çocuklar annelerinden izin almadan dışarı çıkamazlar.
  • Babası, kızının yavuklusuyla görüşmesine destur verince ortalık seyrana dönüştü.
  • Böyle devam etmesine izin veremem.
  • Resmî ruhsat aldıktan sonra şirketi için bir ofis kiralamıştı.
  • İş için ruhsat çıkaramadıkları için fabrikayla görüşmeye gidemediler.
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