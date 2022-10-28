Müsaade eş anlamlısı nedir? Müsaade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemiz tarihimiz boyunca birçok dilden kendi bünyesine kelimeler eklemiştir. Türkçe oldukça zengin bir dil olarak bilinmektedir. Müsaade kelimesinin kökeni Türkçe değildir. Arapça kökenli olan müsaade kelimesi Arapçada "yardımlaşma, yardım, yarlık, el verme, kolay kılma" anlamlarına gelen "musāʿade" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin eski dönemlerinde de yardım etme, el verme gibi anlamlarda kullanılsa da 19. yüzyıldan sonra "izin" anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Müsaade kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

İzin, icazet, ruhsat

Müsaade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Müsaade kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimelerin bir kısmı Farsça ve Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerdir. Müsaade eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde müsaade kelimesi yerine tercih edilebilen alternatif kelimelerdir. Cümlelerde müsaade kelimesi yerine müsaade eş anlamlısı kelimeleri kullanmamızda herhangi bir sorun yoktur. Bu kelimeler her ne kadar farklı şekillerde ifade edilseler de karşıladıkları anlam aynıdır. Bu sayede cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik ya da bozukluk meydana gelmez. Müsaadenin eş anlamlısı olan kelimeler:

Cevaz

Destur

İzin

Ruhsat

Cevaz ve destur kelimeleri eskimiş tabirler olduğu için konuşma dilinde pek sık tercih edilen kelimeler değildir. Ancak izin ve ruhsat kelimeleri en az müsaade kelimesi kadar kullanılan kelimelerdir.

Müsaadenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

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