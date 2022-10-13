EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Musluk eş anlamlısı nedir? Musluğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Musluk eş anlamlısı nedir? Musluğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kültürü yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklarla etkileşim hâlinde olmuştur. Özellikle coğrafi konumu, dini inanış ve edebiyatın da etkileriyle dilimize Arapça ve Farsça kökenli birçok sözcük geçmiştir. Yabancı kökenli bu sözcüklerin Türkçe eş anlamlıları bulunabilir. Bu kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Eş anlamlılık, yazılışları farklı kelimelerin aynı anlama gelmesi durumudur. Türkçede eş anlamlısı bulunan Arapça kökenli sözcüklerden biri de musluktur.

Musluk eş anlamlısı nedir? Musluğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Musluk kelimesinin kökeninin Arapça "maslak" kelimesi olduğu düşünülmektedir ancak bu etimolojik bağlam kesin değildir. Türkçe kelimeler /m/ sesiyle başlamadığı için bu kelimenin Türkçe olmadığı aşikârdır. "Maslak" kelimesi Arapçada "içerisinden devamlı su akan boru" anlamına gelir ve bu bağlamda "musluk" kelimesiyle bağdaştırılır.

Akıcı bir maddeyi akıtmak veya durdurmak amacıyla bir boru veya depoya takılan alet "musluk" olarak adlandırılır. Türk Dil Kurumuna göre musluk kelimesinin iki anlamı vardır ve bunlar şöyledir:

  • Takıldığı boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet.
  • El yıkamaya yarayan yer, lavabo.

Musluk kelimesi cümlelerde iki anlamda da kullanılabilir. Musluk kelimesinin kullanımının birkaç örneği şunlardır:

  • Mutfaktaki musluk birkaç gündür damlatıyordu, bugün kontrol ettirdim.
  • Çarpıntısı başlayınca zorlukla yerinden kalktı, musluğa gidip soğuk suyla yüzünü yıkadı.
Olumsuz eş anlamlısı nedir? Olumsuz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerOlumsuz eş anlamlısı nedir? Olumsuz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Musluk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede birçok duygu, düşünce ve durum birden fazla kelimeyle ifade edilebilir. Bilhassa yabancı kökenli sözcüklerin daha iyi anlaşılıp kullanılabilmesi için başka kelimeler sıklıkla kullanılır. Anlamları aynı ya da birbirine yakın olan kelimeler farklı yazılış ve okunuşa sahip olabilir. Bu durum eş anlamlılık olarak ifade edilir. Bir kelimenin yerine eş anlamlısının kullanılması oldukça yaygındır. Musluk kelimesi hem eski zamanlarda hem de günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz bir kelimedir.

Musluğun eş anlamlısı cümle bağlamına uyduğu takdirde hem sözlü hem yazılı olarak musluk yerine kullanılabilir. Musluk eş anlamlısı kelimeler:

  • Burma
  • Lavabo

"Burma" kelimesi daha çok halk ağzında kullanılırken "lavabo" kelimesi dilimizde daha sık kullanılan bir kelimedir.

Mağlubiyet eş anlamlısı nedir? Mağlubiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerMağlubiyet eş anlamlısı nedir? Mağlubiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Musluğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Musluk kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Yeni evimizdeki hiçbir burma tam kapanmıyor.
  • Lavaboda ellerimizi bol su ve sabun ile yıkayalım.
  • Ortamdaki gergin havayı hissedince biraz rahatlamak için lavaboya gidip elini yüzünü yıkadı.
Lüzum eş anlamlısı nedir? Lüzum kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerLüzum eş anlamlısı nedir? Lüzum kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Lisan eş anlamlısı nedir?Lisan eş anlamlısı nedir?
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
eş anlam çeviri eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?

Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?

2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?

İlginizi Çekebilir

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.