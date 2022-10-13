Musluk eş anlamlısı nedir? Musluğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Musluk kelimesinin kökeninin Arapça "maslak" kelimesi olduğu düşünülmektedir ancak bu etimolojik bağlam kesin değildir. Türkçe kelimeler /m/ sesiyle başlamadığı için bu kelimenin Türkçe olmadığı aşikârdır. "Maslak" kelimesi Arapçada "içerisinden devamlı su akan boru" anlamına gelir ve bu bağlamda "musluk" kelimesiyle bağdaştırılır.

Akıcı bir maddeyi akıtmak veya durdurmak amacıyla bir boru veya depoya takılan alet "musluk" olarak adlandırılır. Türk Dil Kurumuna göre musluk kelimesinin iki anlamı vardır ve bunlar şöyledir:

Takıldığı boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet.

El yıkamaya yarayan yer, lavabo.

Musluk kelimesi cümlelerde iki anlamda da kullanılabilir. Musluk kelimesinin kullanımının birkaç örneği şunlardır:

Mutfaktaki musluk birkaç gündür damlatıyordu, bugün kontrol ettirdim.

Çarpıntısı başlayınca zorlukla yerinden kalktı, musluğa gidip soğuk suyla yüzünü yıkadı.

Musluk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede birçok duygu, düşünce ve durum birden fazla kelimeyle ifade edilebilir. Bilhassa yabancı kökenli sözcüklerin daha iyi anlaşılıp kullanılabilmesi için başka kelimeler sıklıkla kullanılır. Anlamları aynı ya da birbirine yakın olan kelimeler farklı yazılış ve okunuşa sahip olabilir. Bu durum eş anlamlılık olarak ifade edilir. Bir kelimenin yerine eş anlamlısının kullanılması oldukça yaygındır. Musluk kelimesi hem eski zamanlarda hem de günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz bir kelimedir.

Musluğun eş anlamlısı cümle bağlamına uyduğu takdirde hem sözlü hem yazılı olarak musluk yerine kullanılabilir. Musluk eş anlamlısı kelimeler:

Burma

Lavabo

"Burma" kelimesi daha çok halk ağzında kullanılırken "lavabo" kelimesi dilimizde daha sık kullanılan bir kelimedir.

Musluğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Musluk kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Yeni evimizdeki hiçbir burma tam kapanmıyor.

Lavaboda ellerimizi bol su ve sabun ile yıkayalım.

Ortamdaki gergin havayı hissedince biraz rahatlamak için lavaboya gidip elini yüzünü yıkadı.



