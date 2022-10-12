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Olumsuz eş anlamlısı nedir? Olumsuz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.10.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kelimeler çok çeşitli kökenlere sahip olabilir. Farklı dillerde dilimize yerleşmiş kelimeler oldukça fazladır. Bunun yanı sıra Türkçe kökenli kelimeler de günümüze kadar ulaşmıştır. Türkçe bu anlamda kelime yönünden oldukça zengin bir dildir. Aynı anlama gelen ama okunuş ve yazılışları farklı olan sözcükler dilimizde bu nedenle oldukça fazladır. Eş anlamlı sözcükler birbirleri yerine kullanılabilir. Olumsuz sözcüğü eş anlamlısı olan bir kelimedir.

Olumsuz eş anlamlısı nedir? Olumsuz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Olumsuz sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçe "olmak" anlamına gelen "bol-" kökünden türemiştir. "Bol-" köküne eklenen "-Im" ekiyle türeyen "olum" kelimesinden evrilmiştir. "Olum" kelimesine eklenen "+sXz" ekiyle "olumsuz" kelimesi türemiştir.

Geniş bir kullanım alanına sahip olumsuz sözcüğü cümle içinde ve anlatımlarımızda sıklıkla yer bulur. Olumsuz sözcüğü "herhangi bir sonuca ulaşmayan, olumlu ve yapıcı olamayan ve amaca uygun olmayan" anlamında kullanılmaktadır. Olumsuz sözcüğünü negatif durumlarda ya da negatif bireyler için kullanırız. Türk Dil Kurumuna göre olumsuz kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Yapıcı ve yararlı olmayan, sonuca ulaşmayan, uygun olmayan
  • Onaylamayan, kabul etmeyen
  • Davranışları beğenilmeyen, yıkıcı düşünceleri olan
  • Olumsuzluk anlatan (kelime ya da cümle)
  • Bir şeyi inkâr eden, inkâr ya da ret özelliği taşıyan

Olumsuz eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Olumsuz sözcüğü yerine eş anlamlısı olan kelimeleri cümle içerisinde olumsuz yerine kullandığımızda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

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Olumsuz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Olumsuz sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazışmalarımızda çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Olumsuz kelimesinin kökeni Türkçedir. Türk Dil Kurumuna göre olumsuz sözcüğünün beş farklı anlamı bulunmaktadır. Olumsuz sözcüğü fazla kullanılan bir kelime olduğundan olumsuz kelimesinin eş anlamı bulunmaktadır. Olumsuzun eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Aksi
  • Menfi
  • Negatif

Olumsuz sözcüğü yerine bu eş anlamlı sözcükleri cümle içinde olumsuz yerine koyduğumuzda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

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Olumsuzun eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Olumsuz sözcüğü negatif durumları anlatmakta kullanılır. Olumsuz sözcüğü yerine eş anlamlısı kelimeleri kullanarak anlatımımızı çeşitlendirebiliriz. Olumsuz kelimesi ve olumsuz sözcüğünün eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu cümleleri şöyle örnekleyebiliriz:

  • Aksi ispatlanana kadar kimse suçlu değildir.
  • Yeğenimin sallandığı salıncağın zincirini aksine çekince yeğenim salıncaktan düşmüştü.
  • Doktor onun hakkında menfi bir karar vermemişti.
  • Ne olursa olsun insan, içinde negatif duyguların oluşmasını engellemeli.
  • Garsona o kadar aksi davranmıştı ki o anda kalkıp gitmek istedim.
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