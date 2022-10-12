Olumsuz eş anlamlısı nedir? Olumsuz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Olumsuz sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçe "olmak" anlamına gelen "bol-" kökünden türemiştir. "Bol-" köküne eklenen "-Im" ekiyle türeyen "olum" kelimesinden evrilmiştir. "Olum" kelimesine eklenen "+sXz" ekiyle "olumsuz" kelimesi türemiştir.
Geniş bir kullanım alanına sahip olumsuz sözcüğü cümle içinde ve anlatımlarımızda sıklıkla yer bulur. Olumsuz sözcüğü "herhangi bir sonuca ulaşmayan, olumlu ve yapıcı olamayan ve amaca uygun olmayan" anlamında kullanılmaktadır. Olumsuz sözcüğünü negatif durumlarda ya da negatif bireyler için kullanırız. Türk Dil Kurumuna göre olumsuz kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Olumsuz eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Olumsuz sözcüğü yerine eş anlamlısı olan kelimeleri cümle içerisinde olumsuz yerine kullandığımızda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.
Olumsuz sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazışmalarımızda çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Olumsuz kelimesinin kökeni Türkçedir. Türk Dil Kurumuna göre olumsuz sözcüğünün beş farklı anlamı bulunmaktadır. Olumsuz sözcüğü fazla kullanılan bir kelime olduğundan olumsuz kelimesinin eş anlamı bulunmaktadır. Olumsuzun eş anlamlısı olan kelimeler:
Olumsuz sözcüğü yerine bu eş anlamlı sözcükleri cümle içinde olumsuz yerine koyduğumuzda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.
Olumsuz sözcüğü negatif durumları anlatmakta kullanılır. Olumsuz sözcüğü yerine eş anlamlısı kelimeleri kullanarak anlatımımızı çeşitlendirebiliriz. Olumsuz kelimesi ve olumsuz sözcüğünün eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu cümleleri şöyle örnekleyebiliriz: