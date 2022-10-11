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Mağlubiyet eş anlamlısı nedir? Mağlubiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.10.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap ve Türk toplumları arasında yaşanan karşılıklı etkileşim bu toplumların dillerine de yansımıştır. Bin yılı aşkın süredir etkileşim içinde olan Türk ve Arap toplumları birbirlerinden kelime almış veya vermişlerdir. Bu sebepten dolayı Türkçenin söz varlığında Arapça kökenli kelime sayısı oldukça fazladır. Mağlubiyet kelimesi de Türkçenin Arap dilinden kelime haznesine kattığı kelimeler arasındadır. Peki, mağlubiyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Mağlubiyet eş anlamlısı nedir? Mağlubiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, özellikle Osmanlı Türkçesi döneminde Arapçadan gerek doğrudan gerekse Türkçeleştirerek birçok sözcük almıştır. Bu sözcüklerin çoğu günümüz Türkiye Türkçesinde de kullanılıyor olup dilde yerleşik bir hâl almıştır. Mağlubiyet kelimesi Arapça “maġlūb” kelimesinin mastar eki (-iyyet) almasıyla oluşmuştur. Mağlubiyet kelimesi Arapça kökenli olmasına rağmen zamanla ek alarak Türkçeleşmiş ve halkın diline de yerleşmiştir. Türk Dil Kurumuna göre mağlubiyet kelimesinin anlamı "yenligi"dir.

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Mağlubiyet eş anlamlısı nedir?

Aralarında anlam ortaklığı veya anlam aynılığı gibi ilişkiler barındıran kelimeler birbirlerinin eş anlamlısıdır. Eş anlamlı kelimeler çoğu zaman tam anlamıyla olmasa da birbirlerini anlamsal olarak karşılarlar. Dil sürekli güncel ve dinamiktir ve bu sebeple bazen eş anlamlı kelimeler tam eş anlama gelmeyebilir.

Bir yarışmada kaybetme ve yenilme anlamlarına gelen mağlubiyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "yenilgi"dir. Yenilgi kelimesi, eş anlamlısı olan mağlubiyetin aksine Türkçe kökenli bir kelimedir. Mağlubiyetin eş anlamlısı olan yenilgi kelimesi "yenilgiye uğramak" deyiminde de kullanılır. Bu deyim "yenilmek, mağlup olmak" anlamında gelir ve bu deyimin kullanıldığı örnek cümleler şu şekilde incelenebilir:

  • Katıldıkları her maçı kazanmalarına rağmen bugün yenilgiye uğradılar.
  • Tüm çabalarımızın karşılığını alıp karşı takımı yenilgiye uğrattık.
  • Yenilgiye uğradığı için çok üzülmüş ve kendine yedirememişti.
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Mağlubiyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mağlubiyet kelimesinin eş anlamı yenilgi, cümle içinde mağlubiyetin anlamını büyük oranda karşılar. İki kelime arasındaki anlamdaşlık ilişkisini daha net bir şekilde görmek için yenilgiyle kurulan örnek cümleler incelenebilir:

  • Bu yenilgi ona çok ağır geldi ve günlerce çok üzüldü.
  • Takımın yenilgi alması tüm moralleri bozmuştu.
  • Yenilgi almasına rağmen pes etmeyip başka bir yarışa hazırlanmaya başladır.
  • Kaptan takıma her yenilginin yeni bir başlangıç olabileceğini söyledi.
  • Yenilgiyi kabul etmeyip skorların tekrar incelenmesini istedi.
  • Hayattaki hiçbir yenilgisini kabul etmemesi artık onu çok zorluyordu.
  • Sürekli çabalıyor, yenilgi yaşamamak için elinden geleni yapıyordu.
  • Hayat karşısında bir yenilgiye uğramış, gözlerini bir daha açmamak üzere kapatmıştı.
  • Yengi beklerken onu kocaman bir yenilgi karşılamıştı, nasıl mutlu olabilirdi ki?
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