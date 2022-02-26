UNESCO listesindeki Dvirği Ulu Cami’nin restorasyonu yeniden başladı

Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan ve mimarisiyle büyük ilgi çeken Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanamadı.

1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin denge ve uyumlu tasarımıyla 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirilen caminin restorasyon çalışması durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonu yapan firmanın ihale sözleşmesi, 2019 yılında tasfiye edildi.

2021 yılında Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda restorasyonun devamı için yeni ihale yapıldı. Yaklaşık 60 milyon liralık bedelli ihaleyi alan firma Divriği ilçesinde restorasyon için hazırlıklara başladı.

“İNSANLIK İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR ESER”

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın ülke açısından çok değerli bir eser olduğunu belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "800 yıllık bir geçmişi var. Taş işçiliğinde adeta bir zirvedir. 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş bir eserimizdir. Kültür ve inanç turizminde merkezimiz olan Divriği'de önemli bir yer tutmaktadır. İnşallah onu hem ihya edeceğiz hem de dünyanın dört bir tarafından ziyaretçilerin gelmesini sağlayacak bir ortam oluşturacağız. Ecdadın eserini muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarmak en temel görevlerimizden birisidir. Hem bizim hem de insanlık için çok değerli bir eser" dedi.

“FİYAT ARTIŞLARINDAN KAYNAKLI BİR SORUN OLUŞTU”

Restorasyon süreci hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, "Çok uzun bir hikayesi var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2010 yılında Divriği ilçe ziyareti ile başlayan bir süreçtir. Yollarının yapılması, çevre tanzimi, kamulaştırma süreci ve binanın statiğinin incelenmesi gibi birçok husus ziyaretle birlikte başladı. O dönemden itibaren çalışıyoruz. Tabii ki tarihi eserlerde zaman planlaması yapmak kolay değil. Öngörülemeyen çok işler çıkabiliyor. Öncelikle etrafını temizledik. Çok güzel bir kamulaştırma süreci yönettik. Akabinde restorasyon projeleri yapıldı ve onaylandı. İlk restorasyon ihalesi 2015 yılında yapıldı ve birinci etap bitti. 2017 yılında tekrar bir ihale gerçekleştirildi. 2019 yılında tasfiye edilmek zorunda kaldı. O dönemki fiyat artışlarından kaynaklı bir sorun oluştu. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla birlikte 2019 yılında restorasyon süreci tasfiye edildi ve tekrar düzenlendi. Daha detaylı bir çalışma yapıldı ve ilave işler de eklendi" dedi.

“YAKLAŞIK 60 MİLYON TL'LİK BİR İHALE”

Yeniden ihale yapıldığını ifade eden Vali Ayhan, "2021 yılında tekrar ihalesi gerçekleştirildi. Bu yaklaşık 60 milyon TL'lik bir ihale. İnşallah, yakın zamanda mevsim şartları el verdiğinde çalışmalar başlayacak. Artık vatandaşlarımız bekliyor. Bizler de bunun farkındayız. Birçok aşamayı geçti, bundan sonraki kısım; işin kolayı. En kısa zamanda ecdadın eserini korumuş olacağız. Çok güzel bir sunum ile vatandaşlarımız görmesini, faydalanmasını sağlayacağız. İhalesi, sözleşme ve yer teslimi yapıldı. Belki 1 ay içinde, belki de nisan ayının başında restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde başlayacak. Zaten firma bütün şantiye ve ekiplerini hazır hale getirmiş durumda. Artık kaybedecek zamanımız yok. Geçmişte kaybettiğimiz zamanı yoğun bir çalışma ile telafi edeceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu. (DHA)



