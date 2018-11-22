Müslüm'un yapımcısı açıkladı! O sahneler kurgu mu?

Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı 'Müslüm' filminde Gürses'in babasının eski eşini ve karısının öldürdüğü sahnenin kurgu olduğu ve Gürses'in kız kardeşinin olmadığı iddia edildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programına telefonla bağlanan filmin yapımcısı iddialara açıklık getirdi.

"EZO, ANNESİNİN CİNAYETİ İŞLENDİĞİ GÜN RAHMETLİ OLDU"

Sunucuların 'Müslüm Gürses'in babası kızını öldürmemiş bu konu da ne söylersiniz?' sorusu üzerine açıklama yapan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, telefonla bağlandığı canlı yayında şunları söyledi:

Filmi yaparken önce Muhterem Nur'la mülakat yaptık Müslüm abinin hayat hikayesini anlattı. Adana'ya giderek mahalle muhtarı ve hayatına giren insanlar görüştük. Bize anlatılan hem mahalle halkının hem de Muhterem Hanım'ın anlattığı Ezo'nun annesinin cinayetinin işlendiği gün rahmetli olduğu.

Elimizde bununla ilgili belgeler de var. Ezo'nun fotoğrafı da var. Peki Ezo ölmediyse nerede?

"CİNAYET ÇOK GADDARCA OLDUĞU İÇİN FİLMDE ÖYLE VEREMEZDİK"