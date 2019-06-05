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Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in düğününden ilk fotoğraf yayınlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2019 12:32 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli, 2017'de evlendiği Selin İmer'le düğününden ilk kareyi paylaştı.

  1. Sayfa programına katılan Mustafa Ceceli özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ceceli, 2 yıldır ayrıntılarını sır gibi sakladığı düğününden ilk kez bir kare paylaştı.

DÜĞÜNÜNDEN İLK KAREYİ PAYLAŞTI

Mustafa Ceceli'nin, 10 Temmuz 2017'de evlendiği sosyetik güzel Selin İmer'le düğününden ilk kareyi 2. Sayfa aracılığıyla ilk kez ekranlara getirildi.

"TEKNEDE EVLENDİK"

2 yıl önce basına kapalı gizli saklı evlenen Mustafa Ceceli düğünü ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Ceceli, Selin İmer'le teknede evlendiklerini itiraf etti. Ünü şarkıcı, basın mensuplarını atlatmak için belirledikleri duraktan bir durak sonra tekneye bindiklerini söyledi.

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mustafa ceceli Selin İmer

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