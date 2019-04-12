SPOR

Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'den Can Bartu mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim, Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için taziyede bulundu.

Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'den Can Bartu mesajı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim, Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatıyla ile kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bartu'nun vefatından dolayı çok üzüldüğünü belirten Başkan Cengiz, "Bizim gençliğimizin idolleri vardı. Bu idoller Metin Oktay'dı, Can Bartu'ydu, Turgay Şeren'di, Lefter'di, Hakkı Yeten'di. Biz onlarla büyüdük. Onlarla asla çirkin mücadeleyi değil, dürüst ve mert mücadeleyi, efendiliği, rakibe saygıyı gördük. Benim en yakın arkadaşlarım rakip takımı tutanlar, kardeşlerine 'Can' adını verdi. Ben kardeşime 'Metin' adını vermiştim. Bizim bütün kuşak böyle büyüdü. Onları idol alarak büyük ve bizi hiç utandırmadılar. Can Bartu'yu en son televizyonda gezerken Fenerbahçe TV'de gördüm. Ben Can'ı görünce durup, dinlerim. Vefatına çok şaşardım. İki-üç gün önce Fenerbahçe Tv'deydi. O efendiliğiyle, kibarlığıyla ve o vakur tavırlarıyla futbolu yorumluyordu. Her kelimesine katıldığım bir insan. Onun herkese örnek olmasını diliyorum. Kendisine Türk futboluna yaptığı hizmetler içinde teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Can Bartu'yu hiç bir zaman unutmayacaklarını ve ondan çok şey öğrendiklerini söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Can Bartu ağabeyime Allah'tan rahmet diliyorum. Fenerbahçe camiasına baş sağlığı diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM: CAN BARTU ÖNEMLİ DEĞERLERİN SİMGESİYDİ

Can Bartu'nun Türk sporunda bir ilk olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Hem basketbol ve futbol milli takımında oynamış önemli futbolcu ve basketbolculardan biriydi. Can ağabey son zamanlarda kaybetmemek için büyük çaba gösterdiğimiz önemli değerlerin simgesiydi. Metin ağabey ile olan fotoğrafı da şu an koridorlarımızda duruyor, her gün ona bakıyoruz. Bu değerleri de iyi bilenlerden birisiydi. Futbola medya mensubu olarak katkılarıyla da her zaman sevgi ve hasret ile anacağımız bir büyüğümüzdü. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Gittiği yerde Metin ağabeyle, Turgay ağabeyle, Lefter ağabeyle Süleyman ağabeyle beraber olacak. Hepsine buradan selam olsun. Hepsine Allah rahmet eylesin" dedi.

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