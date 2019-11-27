Mustafa Cengiz: Arda Turan için bize gelen bir şey yok, Falcao'yu Juventus da istemiş

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin düzenlediği fotoğraf ve video yarışmasının ödül törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’ın olduğu her yerde mücadele olduğunu belirten Cengiz, "Ölümüne uğraş vardır. Şampiyonluk hedefi vardır. Galatasaray hiçbir maçını ne beraberlik ne de onurlu, şerefli yenilgi için oynamaz. Her zaman onurlu, şerefli galibiyetler için oynar. Tarihi bunlarla dolu. Trabzonspor değerli bir rakibimiz. İnşallah oyuncular ve hocamız elinden geleni yapacak ve Galatasaray’ın şanlı adını devam ettirecek" şeklinde konuştu.
Galatasaray’ın sportif açıdan zor dönemden geçtiğinin belirtilmesi üzerine Başkan Cengiz, "Dümdüz lineer bir çizgide sürekli bir başarı ve sürekli şampiyon olan bir yarış asla yarış değildir. Galatasaray şu anda rakiplerinden kaç puan geri? 1.5 maç geri. 8 takım potanın içinde. Her zaman Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır. Hedeflerimizde en ufak şaşma yok. Takılabiliriz, engellere çarpabiliriz, fiziki koşullar zorlayabilir. Galatasaray’ın olduğu her yerde sadece şampiyonluk vardır. Bu bir umut değildir. Aynı zamanda inançtır. Biz bunu gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerek Türkiye Ligi’nde her zaman gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Altın yere düşmekle asla değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi’nde toplam galibiyet sayımız bütün takımların galibiyet sayıları toplamından fazladır. Attığımız golün sayısı, puantaj öyledir. Galatasaray’ın son saniyede şans eseri yediği goller Galatasaray’ın değerinde bir gram almaz. Yel kayadan toz alır" açıklamasını yaptı.
Cengiz, 'Arda Turan'ı transfer edecek misiniz' sorusuna ise "Bize gelen bir şey yok" cevabını verdi.
Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Galatasaray Başkanı, "Falcao bize geldiği zaman sakat değildi diyorum, nitekim sakat adam iki maçı o zeminde oynayabilir mi? Futbol oynamış insanlar bilir, 90 dakika yüksek tempo sakat adam nasıl oynasın? Falcao, herkesten önce idmana geliyor, herkesten sonra gidiyor, böyle bir şey. Millet inanmıyor, ben bilmiyordum mesela Juventus da Falcao'yu istemiş" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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