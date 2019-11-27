SPOR

Mustafa Cengiz: Arda Turan için bize gelen bir şey yok, Falcao'yu Juventus da istemiş

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılı takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Cengiz, Arda Turan için ise "bize gelen bir şey yok" ifadesini kullandı. Galatasaray Başkanı ayrıca "Falcao bize geldiğinde sakat değildi. Millet inanmıyor, ben bilmiyordum mesela Juventus da Falcao'yu istemiş" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin düzenlediği fotoğraf ve video yarışmasının ödül törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın olduğu her yerde mücadele olduğunu belirten Cengiz, "Ölümüne uğraş vardır. Şampiyonluk hedefi vardır. Galatasaray hiçbir maçını ne beraberlik ne de onurlu, şerefli yenilgi için oynamaz. Her zaman onurlu, şerefli galibiyetler için oynar. Tarihi bunlarla dolu. Trabzonspor değerli bir rakibimiz. İnşallah oyuncular ve hocamız elinden geleni yapacak ve Galatasaray’ın şanlı adını devam ettirecek" şeklinde konuştu.

"ALTIN YERE DÜŞMEKLE ASLA DEĞERİNİ YİTİRMEZ"

Galatasaray’ın sportif açıdan zor dönemden geçtiğinin belirtilmesi üzerine Başkan Cengiz, "Dümdüz lineer bir çizgide sürekli bir başarı ve sürekli şampiyon olan bir yarış asla yarış değildir. Galatasaray şu anda rakiplerinden kaç puan geri? 1.5 maç geri. 8 takım potanın içinde. Her zaman Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır. Hedeflerimizde en ufak şaşma yok. Takılabiliriz, engellere çarpabiliriz, fiziki koşullar zorlayabilir. Galatasaray’ın olduğu her yerde sadece şampiyonluk vardır. Bu bir umut değildir. Aynı zamanda inançtır. Biz bunu gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerek Türkiye Ligi’nde her zaman gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Altın yere düşmekle asla değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi’nde toplam galibiyet sayımız bütün takımların galibiyet sayıları toplamından fazladır. Attığımız golün sayısı, puantaj öyledir. Galatasaray’ın son saniyede şans eseri yediği goller Galatasaray’ın değerinde bir gram almaz. Yel kayadan toz alır" açıklamasını yaptı.

ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Cengiz, 'Arda Turan'ı transfer edecek misiniz' sorusuna ise "Bize gelen bir şey yok" cevabını verdi.

"JUVENTUS DA FALCAO'YU İSTEMİŞ"

Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Galatasaray Başkanı, "Falcao bize geldiği zaman sakat değildi diyorum, nitekim sakat adam iki maçı o zeminde oynayabilir mi? Futbol oynamış insanlar bilir, 90 dakika yüksek tempo sakat adam nasıl oynasın? Falcao, herkesten önce idmana geliyor, herkesten sonra gidiyor, böyle bir şey. Millet inanmıyor, ben bilmiyordum mesela Juventus da Falcao'yu istemiş" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
G.Saray'a müjdeli haberG.Saray'a müjdeli haber
'Arda, Galatasaray'ın Emre'si olabilir''Arda, Galatasaray'ın Emre'si olabilir'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa cengiz Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Paris'te Galatasaray taraftarına şok saldırı

Paris'te Galatasaray taraftarına şok saldırı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Okuyucu Yorumları 33 yorum
Falcao bir iyileşsin Fatih Terim terminatör yapacak
Aptal ata binmiş bey oldum sanmış. Bu gs den bir şey olmaz. Türkiye içindeki çetelerin örgütlerin ittirmesiyle elde ettiği üç beş başarıyla ne adam olabilir ne şanlı olabilir aksine büyük bir çirkef alınlarında. Yediği haramlar acı acı çıkıyor çıkacak aldığı ahlarla zaten adam olma şansı yok. Oyalansınlar bakalım biraz daha Allah vurdu mu iflah etmez.
renktaş onu bunu bilmem de baskan bir ıslıkla taraftari disinda butun gudikleri toplamiş .puhahaha
inan olsun cengizden inciler dökülmeye devam ediyor:)) yahu önce miladı dolmuş terimden ayrıl da gel cengiz efendi...bu kafayla 3.lük hayal.
Son sakatlardan sonra bu adam iyice kafayı yedi.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fernando Muslera: Kimseye vurmadım, görüntü göstersinler

Muslera'dan kavga yorumu

Sofiane Feghouli’den 1 gol, 1 asist

Feghouli’den 1 gol, 1 asist

Son dakika! Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

ÖZET | Tuzlaspor - Galatasaray: 0-4 maç sonucu

Aslan rövanşta turladı!

Fatih Terim isyan etti: Yok yani yok!

Fatih Terim isyan etti: Yok yani yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.