Mustafa Kaplan: Berat Ayberk Özdemir'in de Avrupa'dan talibi var

"BERAT'IN DA AVRUPA'DAN TALİBİ VAR"

Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in de Avrupa'dan talibinin bulunduğunu açıkladı.

Başkent ekibinin iyi bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Kaplan, "Aramızda Rahmetullah, Berat Ayberk Özdemir var. Berat'ı da şu an Avrupa'dan isteyen takım var. Onu da her an satabiliriz. Başkana, 'İstediğiniz rakamı bulduğunuzda verebiliriz.' dedim. Ayrıca Arda, Abdullah, İlker gibi altyapıdan gelen 6-7 arkadaşımız var. Onları en iyi şekilde hazırlayıp ülke futboluna sunmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, Kaplan'ın Ankara'ya getirdiklerini söylediği orta saha oyuncusunun Fabricio Baiano olduğu öğrenildi.