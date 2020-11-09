YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? Atatürk’ün sevdiği yemekler nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemekler...

Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? Atatürk’ün sevdiği yemekler nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemekler...

Seray Üstün Seray Üstün 09.11.2020 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? Atatürk’ün sevdiği yemekler nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemekler...

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne sayılı saatler kala Mustafa Kemal Atatürk, siyasi yönlerinin dışında insancıl özellikleri de merak edilmeye başlandı. Ölümünün 82’nci yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk büyük bir saygıyla anılıyor. Kalabalık, uzun saatler süren yemekli toplantılarıyla Atatürk’ün sofrası merak ediliyor. En çok hangi yemekleri severdi? En çok hangi yemeği tatmak istemişti? İşte Atatürk'ün en sevdiği yemekler ve son dileği...

Atatürk’ün sofrası yalnızca bir yemek masası olmasının çok ötesindeydi. Ulu Önder yemek masası etrafında arkadaşlarını, dostlarını, çeşitli meslek gruplarından kişileri çağırarak ilim, kültür, sanat ve idealler üzerine fikir alışverişi yapmayı tercih ederdi. Sofralarda çoğunlukla ülke sorunları, memleketin geleceği tartışılır ve çözüm aranılırdı. Kara tahta, tebeşir, silgi ve kütüphaneden gelen kitaplar sofralarının adeta demirbaşıydı.

Sofraya oldukça özen gösteren Mustafa Kemal, boğazına düşkün ya da çok yemek yiyen bir kişi olarak bilinmiyor. Sofradan genellikle tamamen doymuş olarak kalmamaya özen gösteren Atatürk, öğünlerinde genellikle hafif ve midesini yormayan yiyecekleri tercih ediyordu. Peki Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? İşte detaylar...

ÖĞRENCİLİK YILLARININ EN BÜYÜK ALIŞKANLIĞI: KURU FASULYE-PİLAV

Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin başında Türk mutfağının klasiği kuru fasulye-pilav geliyor. Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay, Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarından bu yemeğe alıştığını ve yemek yeme saatleri net olmadığı için evde mutlaka 24 saat kuru fasulye bulunduğunu belirtmiştir. Atatürk kuru fasulye için ‘yağlı fasulye’ demeyi tercih ederdi. Kuru fasulyenin etsiz olarak yapılmasını istiyor, yanında da ayran ya da limonata içiyordu.

KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ: PEYNİRLİ OMLET

Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay’ın verdiği bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk geceleri acıktığında peynirli omlet istiyordu. Atatürk, kahvaltılık tercihini de peynirli omletten yana kullanıyormuş. Sabah kahvaltısında; çay ya da kahve içiyordu. Bazen soğuk ayran ve 1 dilim ekmekle güne başlıyordu. Çoğu zaman ise bir kase yoğurdun ardından sütlü kahve kahvaltısı oluyordu.

ANNESİNİN ELİNDEN: SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK

1881 yılında Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk’e çocukluğunu hatırlatan en önemli lezzetlerden biri ise Selanik usulü ıspanaklı börektir. Özellikle Atatürk annesi Zübeyde Hanım’ın yaptığı böreği çok severdi.

MUSTAFA KEMAL

TOPLANTI SOFRALARINDA İLK TERCİH: FAVA

Toplantılarını kalabalık ve yemekli olarak gerçekleştirmeyi tercih eden Atatürk rakı içmeyi çok seviyordu. Bu nedenle genellikle rakılı toplantı sofralarında fava olmasını istiyormuş.

ÇOK SEVİLMEYEN BİR LEZZET: ETLİ BAMYA

Bamya yemeği herkesin çok sevdiği bir lezzet olmamasına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk akşam menüsünde etli bamyaya yer verirdi. Atatürk etli bamya yemeğini yoğurt ile birlikte tüketmeyi tercih ederdi.

TÜRK MUTFAĞININ KLASİĞİ: KARNIYARIK

Kuru fasulyenin ardından Atatürk’ün bir diğer favori yemeği ise karnıyarık olarak biliniyor. Türk mutfağının kült lezzetleri arasında yer alan karnıyarığın yanında Mustafa Kemal, sade pirinç pilavını yiyordu.

MUSTAFA KEMAL2

TATLI OLARAK: İRMİK HELVASI

Tatlı yemekle pek arası olmayan Mustafa Kemal’in en çok irmik helvasını sevdiği söylenir. Mustafa Kemal Atatürk tatlı tüketmeyi ise genellikle akşam yemeklerinin ortasında tercih ederdi.

Klasik irmik helvası tarifi: Dumanı üstünde tüten en lezzetli tatlıKlasik irmik helvası tarifi: Dumanı üstünde tüten en lezzetli tatlı

AVRUPA’DAN GELEN LEZZET: KUŞKONMAZ

Avrupa seyahati sırasında kuşkonmazla tanışan Mustafa Kemal Atatürk yetiştirmeye karar verir. Kuşkonmaz tohumunu alarak Yalova Devlet Çiftliği’nde yetiştiren Mustafa Kemal, kuşkonmazı en çok haşlanmış olarak seviyordu.

MUSTAFA KEMAL TÜRK KAHVESİ

YÖRESEL LEZZETLER

Ülke genelinde yaptığı seyahatler sırasında kendisine ikram edilen yöresel lezzetleri geri çevirmeyen Atatürk, yeni lezzetleri tatmaktan çok hoşlanıyordu.

Kırşehir’de ikram edilen hindili pirinç pilavı, su böreği ve karışık turşuyu severek yemiş ve su böreğini çok beğenmiştir. Kaman’da sunulan yoğurt ve pekmez karışımından oluşan balbaşı tatlısını sevmiştir. Adana’da ise Bamya dolması, patlıcan hünkâr beğendi, güveç, sini köftesi, domatesli pirinç pilavı, hanım göbeği tatlısını denemiştir. Konya’da ise sedirler sac böreği ve höşmerim tatlısından memnun kalmıştır.

Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi nedir? Höşmerim malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef Höşmerim tatlısı tarifi...Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi nedir? Höşmerim malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef Höşmerim tatlısı tarifi...

GÜN İÇİNDEKİ ALIŞKANLIKLARI

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir diğer alışkanlığı ise Türk kahvesiydi. Ulu Önder, günde 10 fincana kadar orta şekerli Türk kahvesi içerdi. Ana öğünlerin dışında karnı acıktığında ise kavun, kavrulmuş tuzlu leblebi ve fıstık atışmayı tercih ederdi.

SON DİLEĞİ

"Atatürk'ün en sevdiği yemek enginar" ise sadece bir söylentiden ibaret. Çünkü Mustafa Kemal hiç enginar yememiş. Hastalığının son zamanlarında yaverinden enginar ister ama ne yazık ki Hatay'dan enginar gelene kadar Gazi Mustafa Kemal hayata gözlerini yumar.

MUSTAFA KEMAL3

Son olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Atatürk’ün sofrası ile ilgili söylediği sözü paylaşmak isteriz: "Atatürk'ün sofrasından hepimizin ruhunda ve dimağında nice derin, tatlı ve ibret verici anılar, yaşama ve insanlığa dair, nice değerli dersler kalmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Resmen zehirleniyoruz! Karabibere buğday, tarçına...Resmen zehirleniyoruz! Karabibere buğday, tarçına...
MasterChef jürisi Somer Şef'in özel lezzeti!MasterChef jürisi Somer Şef'in özel lezzeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Mısırlı yatırımcıyla aşk mı yaşıyor? Partiden partiye...

Mısırlı yatırımcıyla aşk mı yaşıyor? Partiden partiye...

Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıkıyor!

Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıkıyor!

Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı

Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı

Çukur'a damga vuracak olay! Yamaç ve Cumali...

Çukur'a damga vuracak olay! Yamaç ve Cumali...

İşte MasterChef Beyoğlu çikolatası tarifi...

İşte MasterChef Beyoğlu çikolatası tarifi...

İlginizi Çekebilir

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Diğer Haberler

Kilosu 60 TL! Bu helva saatlerce dövülüyor, bir yıl boyunca saklanıyor

En az 8 saat kütükte dövülüyor!

Mucize gibi: Akciğer iltihabını söküyor! Domates, pazı...

Mucize gibi: Akciğer iltihabını söküyor! Domates, pazı...

Resmen zehirleniyoruz! Karabibere buğday, tarçına...

Resmen zehirleniyoruz! Karabibere buğday, tarçına...

Ihlamur çayı içtikten hemen sonra su içmelisiniz! Aksi halde...

Ihlamur çayı içtikten hemen sonra su içmelisiniz! Aksi halde...

Isıtmayın, piştiği gün tüketin! Pilav ısıtıldığında...

Isıtmayın, piştiği gün tüketin! Pilav ısıtıldığında...

Tavuk yumurtasını tahtından edecek! Küçücük olduğuna bakmayın

Tavuk yumurtasını tahtından edecek!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.