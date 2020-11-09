Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? Atatürk’ün sevdiği yemekler nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemekler...

Atatürk’ün sofrası yalnızca bir yemek masası olmasının çok ötesindeydi. Ulu Önder yemek masası etrafında arkadaşlarını, dostlarını, çeşitli meslek gruplarından kişileri çağırarak ilim, kültür, sanat ve idealler üzerine fikir alışverişi yapmayı tercih ederdi. Sofralarda çoğunlukla ülke sorunları, memleketin geleceği tartışılır ve çözüm aranılırdı. Kara tahta, tebeşir, silgi ve kütüphaneden gelen kitaplar sofralarının adeta demirbaşıydı. Sofraya oldukça özen gösteren Mustafa Kemal, boğazına düşkün ya da çok yemek yiyen bir kişi olarak bilinmiyor. Sofradan genellikle tamamen doymuş olarak kalmamaya özen gösteren Atatürk, öğünlerinde genellikle hafif ve midesini yormayan yiyecekleri tercih ediyordu. Peki Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? İşte detaylar... ÖĞRENCİLİK YILLARININ EN BÜYÜK ALIŞKANLIĞI: KURU FASULYE-PİLAV Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin başında Türk mutfağının klasiği kuru fasulye-pilav geliyor. Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay, Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarından bu yemeğe alıştığını ve yemek yeme saatleri net olmadığı için evde mutlaka 24 saat kuru fasulye bulunduğunu belirtmiştir. Atatürk kuru fasulye için ‘yağlı fasulye’ demeyi tercih ederdi. Kuru fasulyenin etsiz olarak yapılmasını istiyor, yanında da ayran ya da limonata içiyordu.

KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ: PEYNİRLİ OMLET Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay’ın verdiği bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk geceleri acıktığında peynirli omlet istiyordu. Atatürk, kahvaltılık tercihini de peynirli omletten yana kullanıyormuş. Sabah kahvaltısında; çay ya da kahve içiyordu. Bazen soğuk ayran ve 1 dilim ekmekle güne başlıyordu. Çoğu zaman ise bir kase yoğurdun ardından sütlü kahve kahvaltısı oluyordu. ANNESİNİN ELİNDEN: SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK 1881 yılında Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk’e çocukluğunu hatırlatan en önemli lezzetlerden biri ise Selanik usulü ıspanaklı börektir. Özellikle Atatürk annesi Zübeyde Hanım’ın yaptığı böreği çok severdi. TOPLANTI SOFRALARINDA İLK TERCİH: FAVA Toplantılarını kalabalık ve yemekli olarak gerçekleştirmeyi tercih eden Atatürk rakı içmeyi çok seviyordu. Bu nedenle genellikle rakılı toplantı sofralarında fava olmasını istiyormuş. ÇOK SEVİLMEYEN BİR LEZZET: ETLİ BAMYA Bamya yemeği herkesin çok sevdiği bir lezzet olmamasına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk akşam menüsünde etli bamyaya yer verirdi. Atatürk etli bamya yemeğini yoğurt ile birlikte tüketmeyi tercih ederdi. TÜRK MUTFAĞININ KLASİĞİ: KARNIYARIK Kuru fasulyenin ardından Atatürk’ün bir diğer favori yemeği ise karnıyarık olarak biliniyor. Türk mutfağının kült lezzetleri arasında yer alan karnıyarığın yanında Mustafa Kemal, sade pirinç pilavını yiyordu.