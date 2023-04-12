Mustafa Rahman Tohma kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı mı?

Uzun zamandır yaşadıkları birliktelikle dikkat çeken Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma çiftinden kötü haber geldi. Serengil ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Serengil, yaptığı ayrılık paylaşımında 'Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum.' ifadelerini kullandı.

MUSTAFA RAHMAN TOHMA KİMDİR?

Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir.

Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor. Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.

AYRILIK KARARINI BÖYLE DUYURDU

Seren Serengil ayrılık paylaşımında 'Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim' ifadelerini kullandı.





