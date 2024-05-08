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  4. Ayakkabı sektöründe ilerleyememişti... Mustafa Sandal tekrardan ticarete atıldı! Yeni işi çok konuşulacak

Ayakkabı sektöründe ilerleyememişti... Mustafa Sandal tekrardan ticarete atıldı! Yeni işi çok konuşulacak

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 09:20
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Mustafa Sandal bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Sandal, geçtiğimiz yıl oğlu Yaman için Küçük Armutlu’da ayakkabı dükkanı açmıştı. Sandal’ın işler yolunda gitmeyince dükkanını kapattı. Ünlü popçu, pet shop açtı ve yeni sektöre hızlı bir başlangıç yaptı.

Ayakkabı sektöründe ilerleyememişti... Mustafa Sandal tekrardan ticarete atıldı! Yeni işi çok konuşulacak

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mustafa Sandal, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Çıkardığı şarkılarla hafızalara kazınan Mustafa Sandal son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

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Her açıklaması çok konuşulan Sandal geçtiğimiz, yıl ticarete atılmıştı. Sandal, bir ayakkabı markasının özel ürünlerini satmak için İstanbul Küçük Armutlu’da mağaza açmıştı.

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AYAKKABI MAĞAZASINI KAPATTI

Mustafa Sandal’ın büyük oğlu Yaman’a açtığı ayakkabı dükkanında işler yolunda gitmedi. Ünlü popçu ayakkabı mağazasını kapattı.

tv100'ün haberine göre; Sandal, şimdi ise bambaşka bir sektöre giriş yaptı. Ünlü popçu, pet shop açtı ve yeni sektöre hızlı bir başlangıç yaptı.

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Mustafa Sandal sosyal medya ele
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