MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme! 'O Ses Türkiye...'

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme! 'O Ses Türkiye...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

Yıllar önce O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Mustafa Sandal, konuk olduğu bir programda "O bir müzik yarışması değil, jüri şovu" diyerek Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme! 'O Ses Türkiye...'

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk olarak takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Müzik yarışmalarından bahseden Sandal, bir dönem jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'ye ağır göndermelerde bulundu.

"O SES TÜRKİYE JÜRİ ŞOVU"

2012 ve 2013 yıllarında O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal, önceki gün katıldığı programda "Türkiye'de gerçek anlamda bir müzik yarışması yok" diyerek şu sözlerle Acun Ilıcalı ve diğer jüri üyelerine gönderme yaptı:

"Benim de ilk iki sene jürisi olduğum dönemden itibaren hiçbir zaman müzik yarışması değildi. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. O aslında bir jüri şovu ve eğlence programı. Oradan takım kurulurken ben bunu ilk andan itibaren yarışmacılara çok net anlatıyordum; burası bir deneyim, buradan keyif almaya bakın diye. Burada ışıklar söndüğünde sona gelindiğinde herkes kendi köşesine çekilecek ve siz bir boşluğa düşeceksiniz. Burada olanların farkında olursanız düştüğünüzde de o mesafeniz o kadar kısa olur. Türkiye'de gerçek anlamda bir yetenek yarışması yok."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
Eski haliyle gündem oldu! 'O haliniz iyiydi'Eski haliyle gündem oldu! 'O haliniz iyiydi'
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal, Mustafa Sandal acun ılıcalı, o ses türkiye,

En Çok Okunan Haberler

İsmail Saymaz-Doğu Perinçek tartışması canlı yayına damga vurdu!

İsmail Saymaz-Doğu Perinçek tartışması canlı yayına damga vurdu!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

İki kişiyi bıçakladı, söyledikleri kan dondurdu: Tecavüz edip, video çektiler

İki kişiyi bıçakladı, söyledikleri kan dondurdu: Tecavüz edip, video çektiler

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Trump'tan koronavirüs iddiası! Twitter'dan paylaştı

Trump'tan koronavirüs iddiası! Twitter'dan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nuray Sayarı: Çocuğumun önünde cinselliğini neden yaşarsın?

Olay sözler: Çocuğumun önünde cinselliğini...

Hülya Avşar'dan 'sansürsüz' pozlar! Yıllara meydan okuyor

'Sansürsüz ve özgürce...' Olay pozlar

Seda Akgül eski haliyle gündem oldu! 'O haliniz iyiydi'

Eski haliyle gündem oldu! 'O haliniz iyiydi'

Defne Samyeli Mustafa Sandal’ı savcılığa şikayet etti! Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı

Dediğini yaptı! Savcılığa koştu

Gamze Özçelik'e Diyanet İşleri'nden ödül

Gamze Özçelik'e Diyanet İşleri'nden ödül

Meryem Uzerli'nin estetik itirafı! İşte değişimi

Estetik itirafı: Ayarını kaçırdım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.