Mustafa Sandal'dan 'Aşk' yanıtı

Geride bıraktığımız aylara aşk söylentileri ile damga vuran Mustafa Sandal, Gel Bana adlı şarkısının klibini hayranlarının beğenisine sundu. Bununla ilgili olarak bir de instagram hesabından soru cevap başlatan Sandal, özellikle İranlı hayranlarından gelen sorular karşısında büyük bir memnuniyet yaşadı. Yurt dışında da beğenilerek dinlenen Sandal kendisine yöneltilen aşk sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

İşte Mustafa Sandal’a yöneltilen sorular ve onlara verdiği yanıtlar:

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