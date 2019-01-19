MAGAZİN

Mustafa Sandal'dan 'Aşk' yanıtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.01.2019 10:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal, son albümünde yer alan Gel Bana şarkısını kliplendirdikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Mustafa Sandal'dan 'Aşk' yanıtı

Geride bıraktığımız aylara aşk söylentileri ile damga vuran Mustafa Sandal, Gel Bana adlı şarkısının klibini hayranlarının beğenisine sundu. Bununla ilgili olarak bir de instagram hesabından soru cevap başlatan Sandal, özellikle İranlı hayranlarından gelen sorular karşısında büyük bir memnuniyet yaşadı. Yurt dışında da beğenilerek dinlenen Sandal kendisine yöneltilen aşk sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

İşte Mustafa Sandal’a yöneltilen sorular ve onlara verdiği yanıtlar:

[ ](#


Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
'Beni ısıranı koparırım''Beni ısıranı koparırım'
'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal gel bana a.ş.k

En Çok Okunan Haberler

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Eşinin gelinliğini eleştirenlere sert çıktı

Eşinin gelinliğini eleştirenlere sert çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ve Engin Akyürek de yakalandı!

Ve Engin Akyürek de yakalandı!

Kadın dizisi oyuncuları hastalara umut oldu

Kadın dizisi oyuncuları hastalara umut oldu

İdil ve Mert Fırat fil yetimhanesini ziyaret etti

İdil ve Mert Fırat fil yetimhanesini ziyaret etti

Sercan Yıldırım, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Gülben Ergen'in karne heyecanı

Gülben Ergen'in karne heyecanı

Lerzan Mutlu: Beni ısıranı koparırım

'Beni ısıranı koparırım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.