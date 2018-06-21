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Mustafa Sandal gitti Emina Jahovic geldi! Dönüşümlü tatil

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 09:11 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile 6 Haziran’da boşandığı Emina Jahovic, evliyken aldıkları tekneyi dönüşümlü kullanıyor. Emina şu aralar teknenin tadını çıkarıyor

Mustafa Sandal gitti Emina Jahovic geldi! Dönüşümlü tatil

Mustafa Sandal ile 6 Haziran’da boşandığı Emina Jahovic, boşanma protokolü gereği, evliyken aldıkları tekneyi dönüşümlü olarak kullanmaya başladı.

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Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde oğulları Yavuz ve Yaman’la denize açılmış, lüks yatında yaptığı tatil keyfi de objektife yansımıştı. Önceki gün ise aynı teknede iki hafta önce boşandığı Emina Jahovic vardı. Jahovic, boşanma protokolünde ortak kullanıma dahil edilen teknede oğullarıyla tatile başladı.

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Eski eşlerin öğle yemeğinde bir araya geldiği, yemek sonrası Mustafa Sandal’ın Göcek’teki evine, Emina Jahovic’in de oğullarıyla tekneye geçtiği öğrenildi.

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Göbün Koyu’na demirli tekneye çıkar çıkmaz deniz gözlüğünü takıp suya atlayan Sırp şarkıcı, yaklaşık 200 metrelik mesafeyi üç kez gidip geldi.

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Emina Jahovic, küçük oğlu Yavuz’u sudan çıkar çıkmaz havluya sarıp içeri taşıdı.


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Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal Emina Jahovic

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