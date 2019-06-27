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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra çeşitli ünlü kadınlarla aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Mustafa Sandal bir süredir Melis Sütşurup ile sevgiliydi. İddialara göre ikili bir mesaj sebebiyle ayrıldı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı

Yaklaşık sekiz aydır Mustafa Sandal ile aşk yaşayan Melis Sütşurup'tan ayrılık kararı geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; ikili yollarını ayırdı.

Sütşurup'un yakın çevresine, "Mustafa ile Amerika'da kavga ettik. Cep telefonunda öyle bir mesaj gördüm ki, benim için artık bitti" dediği iddia edildi.

Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Boşandıktan sonra Mustafa Sandal'ın adı, başta oyuncu ve model olan Ceren Hindistan olmak üzere pek çok güzelle anılmıştı.

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