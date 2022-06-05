MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup İtalya'da evlendi! Düğün Marmaris'te...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup İtalya'da evlendi! Düğün Marmaris'te...

05.06.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emina Jahovic ile boşanan Mustafa Sandal uzun süredir aşk yaşadığı Melis Sütşurup ile İtalya'da dünya evine girdi. Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde nikah masasına oturan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup düğünü ise Marmaris'te yapmaya karar verdi.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup İtalya'da evlendi! Düğün Marmaris'te...

Nafakasını ödemediği gerekçesiyle Emina Jahovic tarafından mahkemeye verilen Mustafa Sandal evlendi. Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma'da dünyaevine girdi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.

3459891_0e58003807cd5c1e3f70112ad0c19ed3_640x640

Sütşurup evlilik sonrası yaptığı açıklamada, "Nerden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan "BİZ" İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim" diye konuştu.

3459891_20b3c2e3cf536daab616d65ad04f1dc5_640x640

52 yaşındaki Sandal, 2008 yılında Emina Jahovic ile evlenmiş ve 10 yıllık birliktelik sonrası boşanmıştı.

"MİDEMİ BULANDIRDI"

Melis Sütşurup Sandal ile ayrıldığı dönemde ilginç bir açıklama yapmıştı. Sütşurup "Mustafa ile ilişkimin bitmesi onun telefonunda gördüğüm mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunar aldatma ihanet gibi şeyler değil. Daha çirkin şeyler! Detayına girmem bana yakışmaz. Mustafa'nın dün ki röportajında 'Melis ile vakit geçirdik' cümlesini çok saygısızca buldum yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum" demişti.

3459891_d07dc8120a6917a865a92d9eccfe11c8_640x640

3459891_facb39f24c55457afb784012e99e7d1c_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netflix dizisiyle gündemde! Açıklama yaptıNetflix dizisiyle gündemde! Açıklama yaptı
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...
Her kelimesi şaşkına çevirdi! "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış..."Her kelimesi şaşkına çevirdi! "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış..."
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da domuz bağı dehşeti! Polis hemen harekete geçti: 65 yaşındaki kadın ölü bulundu

İstanbul'da domuz bağı dehşeti! Polis hemen harekete geçti: 65 yaşındaki kadın ölü bulundu

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ne farklı başladı!

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ne farklı başladı!

Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı! İşte kritik bölge

Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı! İşte kritik bölge

Ortalık savaş alanına döndü! Araçları hurdaya çeviren korkunç kazada 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! Araçları hurdaya çeviren korkunç kazada 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

Şarkıcı Simge Sağın yarı çıplak poz verdi! "Hiç giyinmesen daha iyiydi"

Şarkıcı Simge Sağın yarı çıplak poz verdi! "Hiç giyinmesen daha iyiydi"

İlginizi Çekebilir

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.