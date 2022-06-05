Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup İtalya'da evlendi! Düğün Marmaris'te...

Nafakasını ödemediği gerekçesiyle Emina Jahovic tarafından mahkemeye verilen Mustafa Sandal evlendi. Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma'da dünyaevine girdi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.

Sütşurup evlilik sonrası yaptığı açıklamada, "Nerden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan "BİZ" İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim" diye konuştu.

52 yaşındaki Sandal, 2008 yılında Emina Jahovic ile evlenmiş ve 10 yıllık birliktelik sonrası boşanmıştı.

"MİDEMİ BULANDIRDI"

Melis Sütşurup Sandal ile ayrıldığı dönemde ilginç bir açıklama yapmıştı. Sütşurup "Mustafa ile ilişkimin bitmesi onun telefonunda gördüğüm mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunar aldatma ihanet gibi şeyler değil. Daha çirkin şeyler! Detayına girmem bana yakışmaz. Mustafa'nın dün ki röportajında 'Melis ile vakit geçirdik' cümlesini çok saygısızca buldum yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum" demişti.



