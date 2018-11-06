Mustafa Sandal'ın gizemli aşkı ortaya çıktı!

Haziran ayında Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le boşanan Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde instagram hesabından bir güzelle fotoğrafını paylaşmıştı. Sandal'ın paylaşımında yüzünü gizlediği kişinin oyuncu Ceren Hindistan olduğu iddia edilmişti.

Yakışıklı popçu, "Benim için yeni biten bir evliliğin ardından bu kadar çabuk ciddi bir ilişkiye başlamak zor" diyerek, Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanlamıştı. Magazinci Erol Köse, geçtiğimiz ay Göcek'e giden 48 yaşındaki şarkıcının tatilde yalnız olmadığını öne sürdü. Erol Köse, Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisinin Ayşegül Işık adlı genç bir kız olduğunu iddia etti.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; ikiliyi, Göcek tatilinde aynı gün ve aynı yerden yaptıkları paylaşımlar ele verdi. Ayşegül Işık, gizli aşk ortaya çıkınca panikleyip önce sosyal medya hesabını gizleyip sonra kapattı.

Bir dönem Ataköy'deki bir AVM'de manikürcülük yapan, daha sonra ablası ile butik açan Ayşegül Işık'ın, sosyal medya hesabını kapatması söz konusu iddiayı doğrular gibiydi. Işık, Mustafa Sandal'la Göcek'te aynı yer ve zamanda paylaşım yapmakla kalmadı. Genç kız, popçunun köpeği Lucy'le fotoğrafını da instagram'da yayınladı.

Ceren Hindistan, fotoğraftaki güzelin kendisi olduğu iddia edilince ünlü şarkıcıdan sosyal medya üzerinden aşk mesajları aldığını itiraf etmişti. Esas kadın ortaya çıkınca Hindistan da büyük şaşkınlık yaşadı.



