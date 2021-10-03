Mustafa Sandal'ın İsyankar klibindeki mankenin kim olduğunu duyan şoke oluyor!

Yıllar önce başarılı şarkıcı Mustafa Sandal'ın klibinde yer alan güzel model, ünlü oyuncu Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir çıktı. Meğer Derya Özdemir, bu klipte oynayabilmek için babasından gizli İstanbul'a gelmiş ve Demet Özdemir'in şöhret yolculuğu böyle başlamış...

ABLASI KLİPTE OYNAYINCA HAYATI DEĞİŞTİ

Demet Özdemir, İzmit'in küçük bir kasabasından şöhrete uzanan yolculuğunu anlatırken, ablası Derya Özdemir'in Mustafa Sandal'ın klibinde oynamasıyla hayatlarının değiştiğini anlatmıştı. İşte Demet Özdemir'in o sözleri...

''ABLAMI MEHMET ALİ ERBİL KEŞFETTİ''

İzmit’in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfelek'e izleyici olarak İstanbul’a gittiğinde Mehmet Ali Erbil’le tanışmıştı. Mehmet Ali o kadar seyircinin arasında ablamı fark etmiş ve ona 'Yüzün çok güzel, Neşe Erbek’in ajansına kaydol' deyip bir kart vermiş. Ablam ajansa yazıldıktan bir hafta sonra da ilk teklifini aldı. Onu dinledi ve gelen teklifi değerlendirmek için babamdan gizli, aynen Türk filmlerdeki gibi trene atlayıp İstanbul’a gitti. Anneme babamı oyalama görevini verdim.

''MUSTAFA SANDAL'IN KLİBİ İÇİN TEKLİF GELDİ''

Ablamın ilk işi bir dergi kapağıydı. Ardından Mustafa Sandal’ın 'İsyankar' klibi için teklif geldi. Tabii olanlardan babamın haberi yok. Akşam eve geldiğinde 'Acaba öğrendi mi?' diye hepimiz korkudan titriyorduk. Bir ay boyunca o korkuyla yaşadık. Dergi meselesini halledebilsek bile klipten kaçma şansımız yoktu. Ne yapabilirdik ki? Başka çaremiz yoktu. Yaşadığımız kasabadan çıkmak için bütün ümidimizi o klibe bağlamıştık. Tek ışığımız ablamdı, eğer o İstanbul’a gidip para kazanabilirse biz de kurtulacaktık.

''BABAM BİZİMLE GELMEDİ''

Babamı karşımıza alıp konuştuk ama döktüğümüz diller işe yaramadı. 'Daha fazla dinlemek istemiyorum, defolun odanıza' dedi. Biz de ablamla kendimizi odaya kilitleyip günlerce ağladık. Sonunda taşınmak için babamı ikna ettik ama o bizimle gelmedi. Biz gittikten hemen sonra evlendi. Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır.

''HAYATIM, BİR DAHA ESKİSİ GİBİ OLMADI''

Demet Özdemir, ablası evlendikten sonra para kazanmak için dansçı olduğunu ve sonrasında oyunculuğa yöneldiğini anlatarak ''Hayatım bir daha eskisi gibi olmadı'' demişti.



