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  4. Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "O vatandaş neden gözaltında değil?"

Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "O vatandaş neden gözaltında değil?"

01.01.2024 20:19 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla dikkat çeken şarkıcı Mustafa Sandal, Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir vatandaşa yapılan yumruk saldırının ardından yeni bir paylaşım yaptı. Sandal, "Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "O vatandaş neden gözaltında değil?"

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen bir vatandaşa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan kişi tutuklandı. Olay sosyal medyada gündem olurken, Mustafa Sandal'dan da bir paylaşım geldi.

Filistin'e destek yürüyüşü dönüşünde yumruklu saldırı: "Siz Arap sevicisiniz" Filistin'e destek yürüyüşü dönüşünde yumruklu saldırı: "Siz Arap sevicisiniz"

"CİDDİ BİR SUÇ"

Sandal paylaşımında "Hilafet bayrağı açmak" ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!" ifadelerini kullandı. Sandal'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

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Mustafa Sandal sosyal medya
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