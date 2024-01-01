Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "O vatandaş neden gözaltında değil?"

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen bir vatandaşa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan kişi tutuklandı. Olay sosyal medyada gündem olurken, Mustafa Sandal'dan da bir paylaşım geldi.

"CİDDİ BİR SUÇ"

Sandal paylaşımında "Hilafet bayrağı açmak" ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!" ifadelerini kullandı. Sandal'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.









