HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Filistin'e destek yürüyüşünden Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen adama yumruklu saldırı: "Ağzımdan burnumdan kan geldi"

Filistin'e destek yürüyüşünden Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen adama yumruklu saldırı: "Ağzımdan burnumdan kan geldi"

01.01.2024 14:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde Filistin'e destek amaçlı yürüyüş gerçekleşmişti. Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir, elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönerken yumruklu saldırıya uğradı. Aydemir'in ağzı yüzü kan içinde kaldı. Vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı, polis devreye girdi. "Yumruğu vurdu, beni yere devirdi" diyen Aydemir şikayetçi oldu. Saldırgan karakola götürüldü.

İddiaya göre saldırgan, bugün sabahın erken saatlerindeki Filistin'e destek yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir'e "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumrukla saldırdı. Vatandaşların da araya girdiği, tansiyonun yükseldiği anlarda Aydemir saldırgan karakola götürülürken peşini uzun süre bırakmadı. Saldırgana "Ben senden daha çok Türk'üm" diyen Aydemir, olayı anlatırken "Yumruğu vurdu, beni yere devirdi" dedi.

2

KARŞIDAN YÜRÜRKEN "ARAP SEVİCİSİNİZ" DEYİP YUMRUK ATTI

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı. Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi’ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Saldırgan ise Kasımpaşa karakoluna götürüldü.

Başlıksız-6

"BURNUMDAN, AĞZIMDAN KAN GELDİ"

Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki İsmail Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum, elhamdülillah Müslüman'ım. Türk'üm ben. Ben senden daha çok Türk'üm. Yumruğu vurdu, beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.

AW110746_02

"KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI AÇTI DİYE 'ARAP SEVİCİSİ' DEMİŞ"

Olayı gören Filiz Çağlayan isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Servis bekliyordum. Tam arkamı döndüm adama yumruk attı. Hazmedemiyorlar. Kelime-i Tevhid bayrağı açtı diye 'Arap sevicisi' demiş. Döndüğümde adam yerdeydi ve yüzü kanlar içerisindeydi. Birileri polisi çağırdı ve polis saldırganı gözaltına aldı."

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da ilk sabah: On binler akın etti!

İstanbul'da ilk sabah: On binler akın etti!

 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinden yeni detay! Soyunma odasına daldılar, asker yığdılar...

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinden yeni detay! Soyunma odasına daldılar, asker yığdılar...

 Emekli ve memur zammı için gözler 3 Ocak'ta!

Emekli ve memur zammı için gözler 3 Ocak'ta!

 Telefondan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulama

Telefondan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulama

AW110746_03

a

AW110746_04

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar bekleyenleri heyecanlandıran tarih! Bugün bir ilde sel riski...Kar bekleyenleri heyecanlandıran tarih! Bugün bir ilde sel riski...
'Su çok sıcak! Banyo yapıyor gibiyiz' Yeni yılın ilk gününde deniz keyfi'Su çok sıcak! Banyo yapıyor gibiyiz' Yeni yılın ilk gününde deniz keyfi
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralıKontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Filistin Yürüyüş kelime i tevhid yumruk
En Çok Okunan Haberler
Telefondan Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı

Telefondan Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı

İzleyenler gözlerine inanamadı! İbo Show'daki görüntüler gündem oldu! "Sebebi Hülya Avşar" diyerek paylaştı

İzleyenler gözlerine inanamadı! İbo Show'daki görüntüler gündem oldu! "Sebebi Hülya Avşar" diyerek paylaştı

Fiyatı 1 TL'ye düşünce... Denizli'de akılalmaz görüntüler

Fiyatı 1 TL'ye düşünce... Denizli'de akılalmaz görüntüler

Akılalmaz olay! 2 dişini çekeceklerdi 18 dişini çektiler! Diş hekimi hakkında öyle iddialarda bulundu ki…

Akılalmaz olay! 2 dişini çekeceklerdi 18 dişini çektiler! Diş hekimi hakkında öyle iddialarda bulundu ki…

Yılbaşı akşamı damat dehşeti! 2 kişiyi vurup intihar etti

Yılbaşı akşamı damat dehşeti! 2 kişiyi vurup intihar etti

Belediye başkanından pazarcıya sert sözler! Görüntüleri paylaşan İsmail Saymaz'ın yorumu gündem oldu

Belediye başkanından pazarcıya sert sözler! Görüntüleri paylaşan İsmail Saymaz'ın yorumu gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.