Mustafa Sandal'ın yeni klibinde oğlu Yaman da oynadı

Mustafa Sandal, uzun bir aradan sonra yeni \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 sevenleriyle bulu\u015fturdu. 'Reset' isimli par\u00e7a i\u00e7in rap\u00e7i Eypio ile d\u00fcet yapan Sandal'dan bir de klip geldi.\n48 ya\u015f\u0131ndaki pop\u00e7u, klibinde Emina Jahovic'ten olan o\u011flu Yaman'a da yer verdi.PARTNEROna yak\u0131ndan bak\u0131nca... G\u00f6renler inanam\u0131yor! Yetenek Sizsiniz T\u00fcrkiye \u015fampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz T\u00fcrkiye 2018'i kim kazand\u0131?Top model Dilan Okta\u015f'\u0131n tac\u0131 ve unvan\u0131 geri al\u0131nd\u0131
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