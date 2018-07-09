Mustafa Sandal'ın yeni klibinde oğlu Yaman da oynadı

Mustafa Sandal, uzun bir aradan sonra yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. 'Reset' isimli parça için rapçi Eypio ile düet yapan Sandal'dan bir de klip geldi.

48 yaşındaki popçu, klibinde Emina Jahovic'ten olan oğlu Yaman'a da yer verdi.

