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Mustafa Sandal'ın yeni klibinde oğlu Yaman da oynadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 01:10 | Son Güncelleme

Emina Jahovic’le evliliğini sonlandıran Mustafa Sandal, yeni şarkısı 'Reset' için kamera karşısına geçti. Ünlü popçu, şarkının klibinde oğlu Yaman'a da yer verdi.

Mustafa Sandal'ın yeni klibinde oğlu Yaman da oynadı

Mustafa Sandal, uzun bir aradan sonra yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. 'Reset' isimli parça için rapçi Eypio ile düet yapan Sandal'dan bir de klip geldi.

48 yaşındaki popçu, klibinde Emina Jahovic'ten olan oğlu Yaman'a da yer verdi.

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