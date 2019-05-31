Mustafa Sandal Melis Sütşurup'u aldattı mı?

Emina Jahovic'ten ayrıldıktan sonra Melis Sütşurup ile sevgili olan Mustafa Sandal ile alakalı ortaya atılan iddialar herkesi şaşırttı.

49 yaşındaki popçu Mustafa Sandal'ın aşk yaşadığı Melis Sütşurup'u aldattığ konuşuluyordu. 5 aydır Melis Sütşurup’la birlikte olan Mustafa Sandal, Cannes’da esmer bir güzelle görüntülendi. İddialara göre Sandal esmer güzelle öpüşüyordu.

Sandal ihanet iddialarına şu yanıtı verdi:

“Cannes’de ortak dostlarımızla yemek yediğimiz restoranda DJ Ruckus’in beraberindeki bir arkadaşının kulağına birseyler söylerken çekilmiş video ile ilgili çıkan çirkin haberler asılsızdır... Şu an mutlu bir beraberliğim var...” (2. Sayfa)

