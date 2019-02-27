Mustafa Sandal ve Emina Jahovic doğum gününde buluştu

Şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic oğulları Yavuz’un doğum günü için beraberdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

Sandal ve Jahovic, oğulları Yağız'ın 7 yaş partisinde bir araya geldi. İkili doğum gününden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.

Emina Jahovic, Mustafa Sandal ile boşandıktan sonra iş insanı Sadettin Saran ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çiftin birlikteliği kısa sürdü.

Sandal o ilişki için; "Hayırlısı olsun. Emina'nın mutlu ve huzurlu olması benim dilek sıralamamda her zaman liste başıdır. O ne kadar mutlu olursa, çocuklarımıza yansıttığı enerji de o kadar aydınlık olacaktır" demişti.



