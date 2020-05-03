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  4. Mustafa Sandal ve Emina Jahovic evleniyor mu? Emina Jahovic konuştu

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic evleniyor mu? Emina Jahovic konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 10:31 | Son Güncelleme

Yaklaşık iki yıl önce evliliklerini bitiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğullarının isteğiyle karantina sürecini beraber geçirmeye başladı. Sırp basınının iddiasına göre iyi anlaştıklarını gören ikili tekrar evlenmeye karar verdi. Çıkan haberlerden sonra, Emina Jahovic ise açıklama yaptı.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic evleniyor mu? Emina Jahovic konuştu

Sırp basını, Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın yeniden evlenebileceğini iddia etti. Boşandıktan adı birçok güzelle aşk dedikodusuna karışan Mustafa Sandal, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Emina Jahovic iddialara kısa ve öz yanıt verdi.

Jahovic, sosyal medya hesabından "Yalan haber" açıklamasını yaptı.

Sandal ile Jahovic'in bu birlikteliklerinden, Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu bulunuyor.

Mustafa Sandal ve Emina’nın yeniden evlenecekleri iddia edildiMustafa Sandal ve Emina’nın yeniden evlenecekleri iddia edildi

Emina Jahovic boşandıktan sonra uzun süre Saadettin Saran ile aşk yaşamıştı.

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