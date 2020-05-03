Mustafa Sandal ve Emina Jahovic evleniyor mu? Emina Jahovic konuştu

Sırp basını, Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın yeniden evlenebileceğini iddia etti. Boşandıktan adı birçok güzelle aşk dedikodusuna karışan Mustafa Sandal, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Emina Jahovic iddialara kısa ve öz yanıt verdi.

Jahovic, sosyal medya hesabından "Yalan haber" açıklamasını yaptı.

Sandal ile Jahovic'in bu birlikteliklerinden, Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu bulunuyor.

Emina Jahovic boşandıktan sonra uzun süre Saadettin Saran ile aşk yaşamıştı.