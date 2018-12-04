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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic ilk kez yan yana

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

Yaklaşık 10 yıldır süren evliliklerini haziran ayında bitiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, boşandıktan sonra ilk kez birlikte objektiflerin karşısına geçti. Sandal eşini yanına çağırırken "eski günlerdeki gibi" yorumunu yaptı.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic ilk kez yan yana

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. İkili boşandıktan sonra ilk kez objektiflere beraber yansıdı.

Ünlüler dünyasında kadına yönelik şiddetin yoğun tartışıldığı bir dönemde ikilinin kameralar karşısına geçmesi takdir kazandı.

Sandal eski eşi yanından geçerken onu yanına çağırarak "gel eski günlerdeki gibi" dedi ve Emina Jahovic de söyleşi kısmına katıldı.

Sandal “En büyük gerçek bizim çocuklarımız, geçen akşam yine bir ödül törenindeydim küçük oğlum Yavuz biraz rahatsızdı. Emina hanım hastanedeydi… Çocuklarımızın annesi ve babası olarak göz göze kalp kalbe biz hastanedeydik” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal hakkında çıkan aşk dedikoduları ile ilgili ise "beni biraz tanıyorsanız iyi bilirsiniz ki benim hayatımda ciddi olduğum biri var ise onu elinden tutarım."dedi.

Emina Jahovic son dönem Sadettin Saran ile olan aşkıyla konuşuluyor.

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Emina Jahovic Emina Jahovic ve Mustafa Sandal

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