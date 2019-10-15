Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal yeniden aşk mı yaşıyor?

Yıllar önce evliliğin eşiğinden dönen Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal'ın yeniden aşk yaşadıkları iddia edildi.

İkili, önceki akşam bir arkadaşlarının doğum günü için Nişantaşı St. Regis Oteli’nin üst katındaki Spago’da bir araya geldi. Gece boyunca beraber eğlenen şarkıcı ve oyuncu, çıkışta yan yana görüntülenmemek için mekanı ayrı ayrı terk etti.

Aşk iddiaları sonrası sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci Bilal Özcan'a konuşan Tuba Ünsal, "Mustiyle çok iyi arkadaşız" ifadelerini kullandı.

Tuba Ünsal, Mustafa Sandal'ın 1 Ağustos'ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserini izlemeye gitmişti. Sandal o gece şarkılarını, en önden kendisini izleyen eski sevgilisinin gözlerine bakarak söylemiş ve şarkı arasında yaptığı bir konuşmada seyircilere Tuba Ünsal'ı alkışlatıp, "Bir zamanlar muhteşem bir ilişkimiz vardı" demişti. (SnobMagazin)



