MAGAZİN

Mustafa Sandal: Vitesi 5'e taktım geliyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

Yeni şarkısı ve klibiyle çıkış yapmaya hazırlanan Mustafa Sandal, ''Vitesi 5'e taktım geliyorum'' dedi.

Mustafa Sandal: Vitesi 5'e taktım geliyorum

Geçen günlerde Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da Paris Hilton ile aynı sahneyi paylaşan Mustafa Sandal, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Paris'in enerjisi mükemmeldi. O gün harika bir sinerji yakaladık. Hatta sosyal medyada da takipleştik. Bunlar gayet normal şeyler, niye bu kadar büyütüldü bilmiyorum" dedi.

Ayrıca bugün çok yoğun toplantılar yaptığını belirten Mustafa Sandal, "Temmuz ayının ilk haftası yeni parçamızı piyasaya çıkartmış olacağım, kliple birlikte aynı anda çıkmış olacak. Daha bunlar bir şey değil, vitesi 5'e taktım geliyorum” ifadesini kullandı.


PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Tarkan bebek hazırlıklarına başladı Tarkan bebek hazırlıklarına başladı
Kubilay Aka-Miray Daner aşkı doludizgin devamKubilay Aka-Miray Daner aşkı doludizgin devam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal yeni şarkı

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Kötü günler geride kaldı!

Kötü günler geride kaldı!

Takipçileri istedi, Demet Şener değiştirdi!

Takipçileri istedi, Demet Şener değiştirdi!

Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram

Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram

Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye: Seni bu kadar seviyorum

Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye: Seni bu kadar seviyorum

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.