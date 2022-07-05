Mustafa Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu'nun kim olduğu ve sağlık durumu sosyal medyada merak edilen konular arasında yer aldı. Mustafa Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu'nun hastaneye kaldırılmasının ardından, ünlü türkücünün eşinin sağlık durumu internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, Mustafa Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu kimdir? Derya Topaloğlu'na ne oldu, sağlık durumu nasıl?

DERYA TOPALOĞLU'NA NE OLDU?

Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu, karnından çıyan sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Acil tedavi altına alınan Derya Topaloğlu'nun ölümden döndüğü belirtildi.

DERYA TOPALOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mustafa Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu'nun çıyan sokması sonucunda hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

DERYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu kendisinden 25 yaş küçük Derya Topaloğlu ile dini nikahı kıymıştı. Çiftin bu evlilikten Irmak adında bir kızı, Hilmi Uzay adında bir oğlu bulunuyor.

