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Müstakbel gelin nişanlısının gözlerini bağladı! Mağaraya götürerek boğazını kesti

27.04.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Andhra Pradesh kentindeki bir mağarada meydana gelen olay ülke gündemine bomba gibi düştü. 22 yaşındaki Viyyapu Pushpa, 28 yaşındaki nişanlısı Addepallu Ram Naidu'yu sürprizi olduğunu söyleyerek mağaraya götürdü. Müstakbel gelin görücü evlilikten kurtulmak için nişanlısının gözlerini bağladı ve boğazını kesti.

Müstakbel gelin nişanlısının gözlerini bağladı! Mağaraya götürerek boğazını kesti

Hindistan'ın Andhra Pradesh kentinde yaşayan Viyyapu Pushpa ve Addepallu Ram Naidu çifti ailelerinin arasında düzenlenen bir evlilik sözleşmesiyle nişanlandı. Çiftin 29 Mayıs’ta dünya evine girmesi bekleniyordu ancak müstakbel gelin istemediği düğünden kurtulmak için ilginç bir plana imza attı. Yerel haberlere göre olay, 18 Nisan'da çift, Naidu'nun evinde öğle yemeği yedikten sonra Amarapuri'deki mağaraya gittiklerinde meydana geldi. 22 yaşındaki Viyyapu Pushpa nişanlısının önce gözlerini bağladı ardından ise boğazını keserek olay yerinden uzaklaştı.

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MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALDI

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Bölgede bulunan yerel halk tarafından fark edilen Addepallu Ram Naidu hastaneye götürüldü. Boğazındaki kesiğe 30 dikiş atıldıktan sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran Addepallu Ram Naidu evlenmelerine ailelerinin karar verdiğini söyledi. Pushpa cinayete teşebbüsle suçlandı ve şu anda gözaltında. Suçlu bulunursa, on yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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